Скандинавские страны, страны Балтии vs Россия, Беларусь принимают участие в мировом спорте — EURACTIV.com

Страны Северной Европы и Балтии не хотят, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в международных видах спорта, хотя Олимпийский комитет Финляндии по-прежнему скептически относится к тому, что МОК, который начал изучать возможности участия спортсменов из этих стран, изменит свою позицию.

Война России на Украине побудила спортивные органы исключить этих спортсменов из мировых спортивных соревнований. Международный олимпийский комитет, принявший резолюцию, рекомендующую федерациям и соревнованиям не приглашать и не разрешать спортсменам из России и Беларуси участвовать, с тех пор ищет способы обеспечить их участие в соревнованиях.

Однако Финляндия, наряду с другими скандинавскими и балтийскими партнерами, вновь заявила о своем несогласии с их участием.

Это мнение было «решительно» доведено до Международного олимпийского комитета (МОК) во время телефонной конференции и в письменной форме, подчеркнул президент комитета Жан Вапафор.

Поддержку также получил министр науки и культуры Петри Хонконен, который написал в Твиттере, что возвращение России на Олимпиаду будет неприемлемым. «Речь идет об этике спорта и страданиях Украины», — написал Хонконен.

Во время своего визита в Вашингтон на прошлой неделе Хонконен умолял Олимпийский комитет США убедить МОК вернуться к своей первоначальной, более жесткой позиции.

Олимпийский комитет Финляндии, похоже, считает, что битва уже проиграна.

Если россиянам и белорусам в конечном итоге разрешат въезд, то это должно произойти без флагов и униформы их стран, но с соответствующей проверкой на допинг.

Однако трещины появились и в Финляндии.

Финская федерация бокса, например, решила пойти против своего первоначального решения и отправить женщин-бойцов на чемпионат мира по женскому боксу в Индию, где также должны принять участие россиянки и белоруски. . государственное финансирование.

(Пекка Фантинен | EURACTIV.com)