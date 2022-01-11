Скейтбордисты принца Джорджа Эван Пишон и Колби Грэм добились лучших результатов в своей карьере на Кубке мира в минувшие выходные в Красноярске, Россия.

Соревнования по фигурному катанию в эти выходные в Красноярске завершают формирование квалификационной олимпийской сборной.

На следующий день после финиша 12-м в Кубке мира по сноуборду в Красноярске, Россия, Иван Пишон из Prince George почти повторил свой подвиг.

Бишон финишировал вторым в восьмом раунде своей квалификации в воскресенье, но проиграл в четвертьфинале. Он лидировал в воротах и ​​был вторым в высшем дивизионе, но опустился на четвертое место в конце дорожки и оказался 13-м в поле из 49 новичков.

«Это была очень веселая гонка, — сказал 23-летний Пишон. «Мой план на игру был очень близок к тому, чтобы окупиться и выйти в полуфинал».

Колби Грэм из Принс-Джорджа показал свой лучший результат на Кубке мира, заняв 17-е место в воскресенье.

20-летний выпускник средней школы DP Todd пропустил выход в четвертьфинал, когда его товарищ по команде Лиам Моффат из Truro, NS Lucas Egubar поймал его в нижней части трассы, лидировал в гонке до середины, когда Грэм поднялся со второго места на пас. испанец в одном из возвышенных уголков Красноярска. Вскоре после этого Эгубар восстановил свое лидерство и вошел в последний поворот прямо перед Грэмом, а Моффат шел у них на хвосте.

«Кольб был в контакте с Эгобаром, что замедлило его, иначе он мог бы пройти этот раунд», — сказал Пишон.

Грэм также выложил 17, 24 января 2021 года в Кьезе в Вальмаленко, Италия. В пятницу он был 40-м в квалификации и не прошел в субботнюю гонку.

Немец Матин Нойерль выиграл обе гонки на российской трассе. Австриец Якоб Дусик пришел во второе воскресенье, а Эллиот Гродин из Сент-Мари-де-Босс, Квебек, взял бронзу.

Шарлотта Бэнкс из Великобритании также выиграла обе гонки. Лидер Кубка мира обошла француженку Хлою Треспуччи и американку Линдси Джейкоблесс и заняла первое место в воскресенье.

Одри Макманиман из Сент-Амброуз де Килдэр, Кью, была восьмой лучшей канадкой. Зои Бергерман из Ирэн, Онтарио, была девятой, Тесс Кричлоу из Келоуны — 13-й, а Мерита Один из принца Джорджа — 25-й.

Воскресная гонка стала последним квалификационным событием к Олимпиаде в следующем месяце в Пекине. Тур Кубка мира снова остановится перед олимпийскими соревнованиями, когда участники соберутся в Кортина д’Ампеццо, Италия, с 28 по 29 января. 24-летняя Одина финишировала четвертой в декабрьской гонке в Монтафоне, Австрия, и может стать второй подряд со своей олимпийской командой.