Скептицизм в отношении вакцины вредит антивирусным усилиям в Восточной Европе | Деловые новости

Подобные тенденции наблюдаются даже в некоторых странах Восточной Европы.

В Болгарии широко распространенные теории заговора препятствовали предыдущим усилиям по борьбе со вспышкой кори. Опросы показывают, что недоверие к вакцинам остается высоким, даже несмотря на то, что число случаев коронавируса продолжает расти. Недавний опрос Gallup International показал, что 30% респондентов хотят пройти вакцинацию, 46% откажутся и 24% не определились с выбором.

Болгарские врачи пытались сменить позу. Доктор Стефан Константинов, бывший министр здравоохранения, пошутил, что людям следует сказать, что соседняя Греция закроет туристические курорты для туристов, не прошедших вакцинацию, потому что «это гарантирует, что около 70% населения поспешат сделать инъекцию».

В Чешской Республике, где опросы показали, что 40% респондентов отказываются от вакцинации, протестующие на большом митинге против антивирусных ограничений правительства в Праге потребовали, чтобы вакцинация не требовалась. Бывший президент Вацлав Клаус, стойкий критик реакции правительства на пандемию, сказал толпе, что вакцины – не решение.

«Они говорят, что все будет разрешено с помощью чудодейственной вакцины», – утверждает 79-летний Клаус, что люди должны подвергаться воздействию вируса, чтобы приобрести иммунитет, что эксперты отвергают. «Мы должны заявить громко и ясно, что такого нет … Я не получу вакцинацию».