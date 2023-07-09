Скидка на российскую нефть сократилась на 87% до 4 долларов за баррель, поскольку продавцы отгружают и страхуют, чтобы избежать ценовых ограничений G7.

НЬЮ-ДЕЛИ: Похоже, что роман с российской нефтью теряет свое очарование для индийских нефтепереработчиков, так как скидки сократились до 4 долларов за баррель с максимумов в 25-30 долларов, а продавцы настаивают на фрахтовых ставках, чтобы покрыть разрыв с эталонными нефтью Brent и Skirt. Западная ценовая планка, подскажите знающие люди ТОИ.
Сейчас на российскую нефть приходится около 40% всего индийского импорта нефти по сравнению с менее чем 2% годом ранее. Украина конфликт. Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали получать российскую нефть, поскольку продавцы начали предлагать большие скидки, поскольку западные покупатели избегали этих баррелей, поскольку Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели санкции против нефти. Россиявключая экспорт энергоресурсов.
Индийские нефтепереработчики покупают российскую нефть на условиях поставки, при этом продавец организует доставку и страховку, чтобы избежать штрафов. Этот аспект стал еще более важным после того, как «Большая семерка» ввела ценовой предел в 60 долларов на российский экспорт энергоносителей по морю, что сделало трудным получение фрахта или страховки (60% которых контролируется европейскими компаниями) для нефти, продаваемой выше потолка.
Этим, а также раздельными закупками индийскими нефтеперерабатывающими заводами, особенно государственными предприятиями, которые являются крупнейшими покупателями, пользуются продавцы российской нефти. Они берут $11-19 за баррель, поставляемый с Балтики или Черное море портов, что почти вдвое превышает обычную ставку, при этом нефть выставляется на 1-2 доллара ниже предельной цены, сказал человек, участвовавший в торговле.
Он сказал, что индийские покупатели могут вскоре потерять скидку, если цены на нефть упадут еще больше и сократят разрыв с ценовым пределом G7. В российских предложениях по фрахту и страхованию грузов в Индию доминируют три малоизвестных агентства. Это не связано с мировыми стандартами. Таким образом, они могут легко сфальсифицировать заявки и приблизить себестоимость российской нефти к эталонной нефти — в настоящее время она составляет 75-76 долларов.
Считается, что Москва построила флот танкеров теневыми судоходными компаниями, которые, как считается, перевозят около четверти российской нефти.
Единственный способ защитить интересы Индии — это коллективные переговоры, особенно с государственными нефтеперерабатывающими заводами. Китай купается в российской нефти и не может потреблять больше, потому что его экономика не восстанавливается. Индия остается единственным крупным покупателем, где потребление растет на 5-6% в год. Этим следует воспользоваться для срочных сделок.
Показателем заинтересованности в сделке по полигону является договоренность IndianOil с крупной российской компанией. Роснефть Говорят, что на 6 миллионов тонн сырой нефти скидка составляет около 8 долларов за баррель.
Сейчас на российскую нефть приходится около 40% всего индийского импорта нефти по сравнению с менее чем 2% годом ранее. Украина конфликт. Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали получать российскую нефть, поскольку продавцы начали предлагать большие скидки, поскольку западные покупатели избегали этих баррелей, поскольку Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели санкции против нефти. Россиявключая экспорт энергоресурсов.
Индийские нефтепереработчики покупают российскую нефть на условиях поставки, при этом продавец организует доставку и страховку, чтобы избежать штрафов. Этот аспект стал еще более важным после того, как «Большая семерка» ввела ценовой предел в 60 долларов на российский экспорт энергоносителей по морю, что сделало трудным получение фрахта или страховки (60% которых контролируется европейскими компаниями) для нефти, продаваемой выше потолка.
Этим, а также раздельными закупками индийскими нефтеперерабатывающими заводами, особенно государственными предприятиями, которые являются крупнейшими покупателями, пользуются продавцы российской нефти. Они берут $11-19 за баррель, поставляемый с Балтики или Черное море портов, что почти вдвое превышает обычную ставку, при этом нефть выставляется на 1-2 доллара ниже предельной цены, сказал человек, участвовавший в торговле.
Он сказал, что индийские покупатели могут вскоре потерять скидку, если цены на нефть упадут еще больше и сократят разрыв с ценовым пределом G7. В российских предложениях по фрахту и страхованию грузов в Индию доминируют три малоизвестных агентства. Это не связано с мировыми стандартами. Таким образом, они могут легко сфальсифицировать заявки и приблизить себестоимость российской нефти к эталонной нефти — в настоящее время она составляет 75-76 долларов.
Считается, что Москва построила флот танкеров теневыми судоходными компаниями, которые, как считается, перевозят около четверти российской нефти.
Единственный способ защитить интересы Индии — это коллективные переговоры, особенно с государственными нефтеперерабатывающими заводами. Китай купается в российской нефти и не может потреблять больше, потому что его экономика не восстанавливается. Индия остается единственным крупным покупателем, где потребление растет на 5-6% в год. Этим следует воспользоваться для срочных сделок.
Показателем заинтересованности в сделке по полигону является договоренность IndianOil с крупной российской компанией. Роснефть Говорят, что на 6 миллионов тонн сырой нефти скидка составляет около 8 долларов за баррель.
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