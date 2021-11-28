Скидка почти 50% на Intel Mac mini сделает отличный домашний сервер

Обновление 17:30 по восточному времени: B&H снова позволяет покупателям платить после субботнего просмотра.

Обычно мы не рекомендуем покупать компьютеры Intel Mac, но эту сделку нельзя игнорировать. B&H продает Intel Mac mini 2020 года за 429 долларов, что составляет целых 370 долларов от первоначальной рекомендованной розничной цены и является полной копией вашего Mac предыдущего поколения.

Этот Mac mini оснащен четырехъядерным процессором Intel Core i3 с тактовой частотой 3,6 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц и твердотельным накопителем PCIe 256 ГБ. Что касается портов, у него есть четыре порта Thunderbolt 3, HDMI 2.0, пара USB Type-A, порт Ethernet и разъем для наушников 3,5 мм. в Наш рейтинг 4 звезды с 2018 годаМы назвали Mac mini «интересным сочетанием производительности и стоимости» и «простым обновлением» предыдущей модели.

Теперь, когда появился M1 Mac mini и скоро появится модель M1 Pro, мы не рекомендуем покупать его для повседневного использования. Вместо этого он мог бы стать отличным медиа-сервером или файловым сервером Plex для использования Функции, встроенные в macOS Monterey. Также есть сервер macOS (скоро в Монтерее), который предоставляет более мощный инструмент для управления несколькими устройствами Mac, iPad и iPhone. Plus — один из немногих компьютеров Mac, который позволяет добавлять оперативную память после покупки.

Так что, если вы хотите улучшить свой домашний офис, этот Mac mini — отличный способ сделать это, не нарушая при этом свой банк.