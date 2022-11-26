Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Маки — Bilta

(Рейтер) — Многолетний министр иностранных дел Беларуси внезапно скончался за два дня до запланированной встречи с российским коллегой, сообщило в субботу государственное информационное агентство Белта.

«Внезапно скончался министр иностранных дел Владимир Маки», — сказал Белта, не вдаваясь в подробности. Макки занимает эту должность с 2012 года.

64-летний Маки посетил конференцию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военного союза нескольких постсоветских государств — в Ереване в начале этой недели и должен был встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник.

До президентских выборов и массовых антиправительственных выступлений в Беларуси в 2020 году Макей был одним из инициаторов усилий по улучшению отношений Беларуси с Западом и критически относился к России.

Однако после начала протестов он резко изменил свою позицию, заявив, что они инспирированы агентами Запада.

После того, как в феврале началось российское вторжение в Украину, Маки, сторонник тесных связей между Москвой и Минском, заявил, что Запад спровоцировал войну и что украинские власти должны согласиться на мирные условия России.

За несколько дней до начала войны Маки пообещал, что нападения на Украину с территории Беларуси не будет. Несколько дней спустя российские войска доказали, что он ошибался.

«Мы шокированы сообщениями о гибели главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея», — написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. «Официальные соболезнования будут опубликованы в ближайшее время», — добавил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, сохранивший власть, несмотря на протесты 2020 года, также выразил соболезнования.

Комментируя смерть министра, лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская назвала Маки предателем белорусского народа.

«В 2020 году Маки предал белорусский народ и поддержал самодержавие. Таким его запомнит белорусский народ», — сказала Тихановская.

Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Марка Хайнрихса, Дэвида Холмса и Барбары Льюис.

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