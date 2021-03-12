Скоро WatchOS 7.4: две новые функции Apple Watch, которые понравятся людям

Анжела Ланге / CNET



Apple Watch упростят разблокировку iPhone в маске и обеспечат совместимость AirPlay 2 с новым Apple Фитнес Плюс услуга тренировки. Apple не объявила официальную дату запуска следующего раунда обновлений программного обеспечения, но публичная бета-версия watchOS 7.4 дает нам представление обо всех новых функциях, которые мы можем ожидать в Apple Watch в ближайшие несколько недель.

Разблокировка с помощью Apple Watch

С последним обновлением WatchOS 7.4 (и iOS 14.5 На iPhone) вы сможете подписаться на функцию на iPhone, которая позволяет вам Используйте Apple Watch для аутентификации Face ID, когда ваше лицо закрыто.

Чтобы активировать эту функцию, на Apple Watch и iPhone должна быть установлена ​​последняя версия программного обеспечения, и они должны быть защищены паролем.

Включите эту функцию на iPhone в разделе «Идентификатор лица и пароль» в настройках и убедитесь, что ваши Apple Watch разблокированы и находятся на вашем запястье. Вас могут попросить ввести пароль с первой попытки, но после этого вы сможете провести пальцем вверх, чтобы разблокировать iPhone с помощью Face ID.

Часы сообщат вам о том, что ваш iPhone разблокирован, и уведомит вас о том, что ваш iPhone разблокирован.



А теперь играй:

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5:18



Трансляция Fitness Plus на устройствах Airplay 2

Ванесса Ханд-Ориана / CNET



Если у вас есть Apple Watch, и вы попробуете их Новый Fitness Plus от AppleТеперь у вас будет больше способов тренироваться. Теперь вы можете транслировать сервис Apple Watch Workout на любое устройство или телевизор с помощью AirPlay 2. На момент запуска сервис был доступен только для просмотра на iPhone, iPad или более поздней версии Apple TV.

Вам все равно нужно будет выбрать тренировку в приложении Fitness Plus на вашем iPhone или iPad. Затем нажмите значок отправки в правом нижнем углу экрана или выберите Дублирование экрана В разделе быстрых настроек отправить его на устройство.

Apple Watch будут иметь много тех же функций, что и в iOS 14.5, включая 217 новых смайлов И возможность изменить музыку по умолчанию. Apple также выпустила обновления для iPadOS и TVOS.