Скотт Адкинс не наносит ударов в одном из своих боев в стиле One Shot

Скотт Адкинс, всемирно известный своими фильмами о боевых искусствах, расширяет свой кругозор с помощью интенсивного и жестокого «One Shot» в пятницу.

45-летний Бирмингем, Англия, прославившийся своими стремительными движениями и твердым телосложением в серии «Бойка» сделал себе репутацию.

На прошлой неделе Адкинс сказал в интервью Zoom, что его большой прорыв «бесспорен». «Это был малобюджетный сиквел Уэсли Снайпса с прямым видео, но он действительно привлек и нашел аудиторию. Этого персонажа сыграл Бойка, который был российским бойцом ММА.

«Это полностью изменило то, как я выгляжу, я приобрел большую мускулатуру. По сей день люди видят меня на улице и кричат« Бойка! »По какой-то причине, и это имеет огромное влияние.

«Может быть, не столько в Англии или Америке, сколько в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в других далеких местах, Бойка действительно прибыл. На данный момент я снял три фильма», один из которых сейчас транслируется на Netflix, «и люди прошу четвертого ».

«One Shot» не имеет потного блеска, как у сверхъестественного героя. Это жестокий смертельный бой на американской базе, похожей на Гуантанамо, осажденной роем террористов, стремящихся освободить ключевого заключенного.

Что выделяется, так это то, что, как следует из названия, каждая последовательность отнимает много времени.

«Я работал с режиссером (Джеймсом Ноуном) ранее над двумя фильмами во Франции. В конце второй части нам пришла в голову идея – это был 2015 год, заметьте – снять боевик за один дубль. Это было не так». На тот момент t превратился в боевик.

«Джеймс и я действительно чувствуем, что мы действительно не режем вас, втягивая вас в фильм. Наш фильм гораздо более мгновенный, грязный, неряшливый, интенсивный».

Фильм достигает своего апогея с Эдкинсом в смертельной рукопашной схватке. «Вся эта драка на кулаках, в конце концов, законно проводится за один раз», – сказал он.

Джесс Лиоден, его противник, «бывший боец ​​ММА, сражался за UFC. Очень здоровый и опасный парень. Боец в клетке. Итак, вы видите, что этот человек берет – вы не видели других пятнадцати».

«Мы снимали этот фильм в течение 20 дней. Каждый день такой, потому что вы не знаете, чем фильм закончится в фильме. Каждый дубль, вы выкладываете все, и это сломает вас. конец.”

В следующем году Адкинс начал с Киану Ривза в «Джон Уик: Глава 4». Он заявил: «Это лучшая франшиза боевиков на данный момент».