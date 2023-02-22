Скотт Стинсон: Скандалов с наркотиками было недостаточно, чтобы не допустить россиян к Олимпиаде. Это может быть не война

Мало что приносит меньше удовлетворения, чем ожидание того, что Международный олимпийский комитет сделает все правильно.
Однако, опять же, это то, где мы сейчас находимся.
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Страны по понятным причинам скептически относятся к сделанному в прошлом месяце Международному олимпийскому комитету предложению о том, что российские и белорусские спортсмены могут соревноваться под нейтральным флагом, несмотря на очевидное нарушение олимпийского перемирия, которое произошло, когда Россия начала вторжение в соседнюю страну в прошлом году. В тот момент спортсмены из двух стран были запрещены, и эта позиция в значительной степени соблюдается во всем спортивном мире. Российские команды были исключены из международных хоккейных и футбольных турниров, в том числе мужского чемпионата мира в Катаре. Когда FIFA побеждает вас на моральном фронте, пришло время пересмотреть свой выбор.
Но МОК, по-своему, в очередной раз попытался сделать и то, и другое, предложив запретить «Россию», а не настоящих россиян. Он имеет большой недавний опыт в этом отношении, официально запретив России участвовать в трех последних Олимпиадах, чтобы наблюдать за общенациональным допинговым скандалом, но разрешив спортсменам-олимпийцам из России участвовать в Пхенчхане-2018, а затем спортсменам, представляющим Олимпийский комитет России, в Токио-2020. и Пекин, 2022 г.
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Все это привело к предсказуемым результатам: российские спортсмены выиграли олимпийские медали в российских цветах, если не под настоящим российским флагом, другие спортсмены были обижены всем этим, а россияне злорадствовали по поводу этих жалоб и заявляли, что другие страны ужасно проиграли. . О, и Владимир Путин появился в Пекине, чтобы стать видимым союзником Си Цзиньпина, когда остальные мировые лидеры уходили, а затем 15-летняя российская фигуристка попала в скандал с наркотиками. Отличная работа вокруг.
Хотя все это продолжалось годами, было бы справедливо спросить, существует ли предел, который Россия может переступить без поддержки МОК.
Ответ выглядит следующим образом: нет. Не агрессивное вторжение, не месяцы бомбежек и беспорядочных обстрелов, не убийство тысяч украинских мирных жителей, недостаточно, чтобы помешать Международному олимпийскому комитету предоставить иглу, в которую может продеть нить Россия, по-прежнему отправляя своих спортсменов за медалями и получая поздравительные телефонные звонки от Путина, который заметит, какие испытания они преодолели, чтобы добраться до Парижа.
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В то время как другие страны неохотно и горько терпели нероссийских спортсменов, участвовавших в недавних Играх, жалующихся на мягкое наказание за массовый скандал с наркотиками, ситуация в Украине, похоже, вызвала более срочную реакцию. Одно дело высказывать опасения по поводу честности спортивных соревнований, и совсем другое — приглашать на соревнования спортсменов из страны-изгоя, особенно когда эта страна нарушает принцип мира, который, как утверждается, олимпиада представляет.
Заявление 34 стран также указывает на то, что было кристально ясно каждому, кто смотрел последние три Олимпиады: притворяться, что Россия не представляет Россию, бессмысленно.
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«У нас есть серьезные опасения по поводу возможности участия российских и белорусских олимпийцев в качестве «нейтральных»… когда они напрямую финансируются и поддерживаются их странами», — говорится в заявлении. «Очевидную озабоченность также вызывают прочные связи и привязанность между российскими спортсменами и российскими военными».
Он всегда умел найти предлог, чтобы не быть слишком жестоким по отношению к России.
Кто может сказать: ах. Кажется безумием думать, что МОК ожидает, что украинские спортсмены займут позиции на стартовой линии вместе с россиянами, за исключением того, что МОК идет на такие уступки с тех пор, как более семи лет назад разразился скандал с наркотиками. Он всегда мог найти предлог, чтобы не быть слишком суровым по отношению к России, которая является большой, богатой страной и важной частью олимпийского движения, что является вежливым способом сказать «машина для зарабатывания денег».
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Кто-нибудь хоть на мгновение сомневается, что, если бы в данном случае вторгшейся страной была небольшая южноамериканская или африканская страна, МОК все равно поддержал бы полный запрет?
Примечательно, что давление на МОК до сих пор вели правительства западных стран, а не их собственные олимпийские комитеты. Хотя в некоторых странах ходили разговоры о возможном бойкоте, если россиян допустят в Париж в 2024 году, в заявлении об этом не упоминалось. Это скорее редакционная позиция, надеющаяся убедить МОК в безрассудности своей позиции.
В заявлении также отмечается, что «Россия и Беларусь приложили свои руки к тому, чтобы проложить путь к полному возвращению своих спортсменов в международное спортивное сообщество, а именно путем прекращения начатой ими войны».
Это потребует от Путина, конечно, признать ошибку. Что кажется столь же вероятным, как и ожидание того же от Международного олимпийского комитета.
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