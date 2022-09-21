Скотт, Rubio Press FEMA, чтобы помочь Пуэрто-Рико выздороветь

Майами — Сенаторы Рик Скотт и сенаторы Марко Рубио вместе с комиссаром Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес Колон в Конгрессе попросили администрацию Байдена действовать быстро, чтобы помочь Пуэрто-Рико после разрушительного ущерба, нанесенного ураганом Фиона.

В письме во вторник администратору FEMA Дину Крессвеллу законодатели призвали ее «сделать полное восстановление острова после этого шторма главным приоритетом».

«В то время как Пуэрто-Рико все еще восстанавливался после масштабных разрушений, вызванных ураганом «Мария», который полностью опустошил остров всего пять лет назад, ураган «Фиона» вызвал катастрофические наводнения, массовые отключения электроэнергии и другие опасные для жизни последствия для критически важной инфраструктуры острова», — говорится в сообщении. — написали законодатели.

стихийное бедствие:Власть выходит. Вода затопила дома и дороги. В Пуэрто-Рико ураган Фиона оставил «кошмар».

Как я могу помочь Пуэрто-Рико оправиться от урагана Фиона?: Взаимопомощь, некоммерческие организации для поддержки

«Учитывая, что многие серьезные последствия этого урагана продолжают проявляться, мы обращаемся в поддержку немедленной оценки ситуации и развертывания ресурсов, персонала и материалов FEMA», — написали они. «Это уменьшит ненужные задержки в облегчении усилий по восстановлению, поскольку доступ к критически важным ресурсам начинает истощаться».

Флорида является домом для почти 1,2 миллиона пуэрториканцев, которые представляют вторую по величине группу латиноамериканцев после кубинцев, согласно последним данным переписи населения.

После урагана «Мария» в 2018 году десятки тысяч пуэрториканцев временно переехали во Флориду. С тех пор многие остались, потому что экономика территории США остается в упадке.

Ураган Фиона принес проливные дожди в PR

Фиона обрушилась на берег как шторм категории 1 в воскресенье днем ​​​​на юго-западном побережье Пуэрто-Рико, а затем снова вышла на берег рано утром в понедельник на восточном побережье Доминиканской Республики.

По состоянию на вторник более 80% Пуэрто-Рико остались без электричества — более 24 часов после того, как шторм отключил всю электрическую систему острова. В более чем 100 000 домов и предприятий нет водопровода. Доминиканская Республика все еще оценивает ущерб.

Национальная метеорологическая служба предупредила о «катастрофических опасных для жизни» наводнениях и оползнях на юге и востоке Пуэрто-Рико во вторник, а в течение недели ожидаются новые проливные дожди. Ожидалось, что условия значительно не улучшатся.

Президент Байден объявил чрезвычайное положение, когда шторм приблизился к юго-западному углу острова.

Крисвелл из FEMA прибыл во вторник, чтобы оценить ущерб и посмотреть, какие еще ресурсы могут понадобиться.

Она сказала, что в ближайшие дни агентство направит в Пуэрто-Рико «сотни дополнительных сотрудников» вместе с более чем 1000 сотрудников, уже находящихся на острове в связи с ураганом «Фиона», около 700 из которых помогали в восстановлении после урагана «Мария». , который обрушился с разрушительной силой ровно пять лет назад.

Более быстрый ответ в FEMA

Крисвелл заявил в своем заявлении, что FEMA намерено «набрать сотрудников в каждом из пострадавших сообществ, чтобы дополнить наше и без того широкое присутствие».

Это резко контрастирует с 2017 годом, когда реакция FEMA на влияние Марии на Пуэрто-Рико подверглась широкой критике, в результате чего агентство признало ошибки в организации, подготовке и кадровом обеспечении во внутреннем отчете в следующем году.

Агентство заявило, что увеличило количество своих складов в Пуэрто-Рико с одного до четырех и в десять раз увеличило запасы еды и воды.

«FEMA имеет очень хорошие возможности для этого ответа», — сказал Кейт Тори, помощник, отвечающий за восстановление. За последние пять лет мы добились значительного прогресса в планировании и подготовке с нашими партнерами в Пуэрто-Рико и муниципалитетах. »

Защитники подчеркивают важность поддержки местных организаций и массовых групп взаимопомощи, которые оказывают помощь на местах сообществам в Пуэрто-Рико. Многие организации предоставляют критически важную помощь, такую ​​как солнечные фонари, генераторы, расходные материалы и продукты питания.

Чтобы помочь пуэрториканцам и другим жителям Карибского бассейна выздороветь, вот список некоторых некоммерческих организаций и фондов взаимопомощи, которые вы можете поддержать.

Серджио Бустос — редактор проектов и политики в сети Janet Network/USA Today во Флориде. Он проживает в Южной Флориде. Электронная почта: [email protected]