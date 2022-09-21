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Скотт, Rubio Press FEMA, чтобы помочь Пуэрто-Рико выздороветь

21 сентября, 2022
Toma Kulikov

Майами — Сенаторы Рик Скотт и сенаторы Марко Рубио вместе с комиссаром Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес Колон в Конгрессе попросили администрацию Байдена действовать быстро, чтобы помочь Пуэрто-Рико после разрушительного ущерба, нанесенного ураганом Фиона.

В письме во вторник администратору FEMA Дину Крессвеллу законодатели призвали ее «сделать полное восстановление острова после этого шторма главным приоритетом».

«В то время как Пуэрто-Рико все еще восстанавливался после масштабных разрушений, вызванных ураганом «Мария», который полностью опустошил остров всего пять лет назад, ураган «Фиона» вызвал катастрофические наводнения, массовые отключения электроэнергии и другие опасные для жизни последствия для критически важной инфраструктуры острова», — говорится в сообщении. — написали законодатели.

стихийное бедствие:Власть выходит. Вода затопила дома и дороги. В Пуэрто-Рико ураган Фиона оставил «кошмар».

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