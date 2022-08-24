Скриншоты Homeworld 3 от GamesCom выглядят великолепно

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Родной мир 3 Я был Впервые он был анонсирован в 2019 году.. С тех пор многое произошло, по крайней мере, с точки зрения разработки этой игры.Как странный план фан-инвестора, который хвалили, а потом отменили.— Но сейчас, в августе 2023 года, мы впервые увидели игру в действии.

приблизительно Год до даты первого беглого взглядаРазработчики Blackbird Interactive подготовили для GamesCom длинную демонстрацию геймплея, и это именно то, что я хочу видеть в играх, которые все еще находятся в разработке.

Это настоящий геймплей! На экране есть индикатор и пользовательский интерфейс. Посмотрим, как игра на самом деле Играть в. Конечно, кадры геймплея могут быть не последними практическими занятиями, которые мы видим в режиме реального времени от кого-то, играющего в игру, но для серьезной презентации это довольно круто.

Это такая вещь родной мир Фанаты также проявляют наибольший интерес. Мы знали, что корабли выглядели круто, но как игра игра— Как мы можем использовать тактику в глубоком космосе — это то, что я хочу увидеть, и это видео представляет, освещая такие вещи, как построение юнитов, использование укрытий и даже немного оригинальных игровых призывов, таких как способность красть вражеские юниты и маленькие синие огоньки для сборщиков ресурсов.

Кроме того, все они выглядят очень красиво. Именно то, что вы хотите родной мир Игра, чтобы выглядеть в современной эпохе. Все, что делало оригиналы отличным визуальным опытом, здесь.Только теперь с более высоким разрешением и более причудливыми эффектами.

Родной мир 3 | Вечер открытия Gamescom в прямом эфире | Трейлер геймплея Fractional Oasis

Родной мир 3 Он выйдет на ПК где-то в следующем году, а издатели дадут Gearbox временные рамки «первой половины 2023 года».