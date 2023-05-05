Скрипач в российских поездах успокаивает уставших пассажиров

МОСКВА (AP) – Ежедневные пригородные поезда, перевозящие усталых рабочих из Москвы, могут быть сложными – долгая, медленная поездка в тесных помещениях с незнакомцами, употребление алкоголя или сон на скамейках.

Но несколько дней в неделю райдеры могут наверстать упущенное, когда на борт поднимется Оксана, чтобы утешить их своим искусством игры на скрипке. Классическая музыка, джаз, русская народная музыка и детские стишки текут по струнам.

Пассажирам поднимает настроение не только музыкальный репертуар, но и сами музыкальные инструменты. Она делает свои собственные скрипки из наборов и украшает их замысловатыми и красочными картинами из зигзагообразных цветов и лиан.

49-летняя Оксана, которая не хотела называть свою фамилию из соображений безопасности, когда-то работала в культурном центре в южном городе Ростове-на-Дону, но после потери работы переехала в Москву. Была ипотечная ссуда, которую нужно было погасить, поддерживая двоих детей, живущих с отцом.

Сначала я работала посудомойщиком. Однажды она вступает в разговор с уличным музыкантом, дав ему немного денег, и он призывает ее последовать его примеру, говоря, что он, вероятно, заплатит больше, чем ее работа на кухне.

Однако она последовала его совету и выбрала в качестве места встречи поезда, известные как электрички, а не улицу. Они были ее сценой в течение последних четырех лет.

Это невыгодно. В хороший месяц она могла получить 80 000 рублей (750 долларов), но этого достаточно, чтобы заплатить за свою комнату на окраине Москвы и послать немного денег своим детям.

Она могла бы зарабатывать больше, но часами стоять на качающемся поезде во время игры тяжело для ее ног, и она играет только два или три раза в неделю.