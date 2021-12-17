Скрытые затраты на отключение России от Swift

F или недели Россия концентрирует свои войска и танки у границы с Украиной. Ни переговоры с Западом, ни угрозы с его стороны не остановили поток. Поскольку Америка и ее союзники не желают посылать войска, приобретает значение другой вариант: отрезать Россию. Быстрый Сеть обмена сообщениями, которую используют 11 000 банков в 200 странах для совершения международных платежей. Кажется, что щелкнуть выключателем безопаснее, чем положить обувь на пол. Но это могло иметь ужасные последствия.

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Первое препятствие — это получить Быстрый исполнить. Банковский кооператив, базирующийся в Бельгии, обязуется оставаться политически нейтральным. Многие европейские страны, такие как Германия, активно сотрудничают с Россией и могут выступить против этого плана. Но есть прецедент. В 2018 году Америке удалось окрепнуть Быстрый Отказаться от иранских банков даже перед лицом сопротивления Европы. Америка может снова найти свой путь. Это могло угрожать выводом своих банков из Быстрый или взять на себя управление критически важной сетевой инфраструктурой, например центром обработки данных в Вирджинии. В 2020 году я применил аналогичные угрозы силы Seta , сеть глобальных авиакомпаний, базирующаяся в Швейцарии, чтобы отделить авиакомпании от стран, находящихся под санкциями США.

Но исключение России из Быстрый На самом деле оно того стоит? Есть три причины полагать, что этого не может быть. Это нанесет вред России, но не нанесет ей вреда; Это потребует затрат для Запада. В конечном итоге это приведет к обратным результатам.

Начни с влияния на Россию. Нет Быстрый Сценарий для Москвы не новость. Он готовился с 2014 года, когда Америка впервые высказала идею отключения от сети, чтобы наказать ее за вторжение в Крым (в конце концов, хладнокровие взяло верх). Если сегодня исключить Россию, это приведет к бегству капитала и бегству компаний и банков, зависящих от иностранного финансирования. Но после этого запустятся механизмы противостояния. Российские банки и их зарубежные партнеры будут использовать другие средства связи, такие как телекс, телефон и электронная почта. Транзакции будут массово перемещаться в СПФС , что является российской альтернативой Быстрый Это не является повсеместным и сложным, но все же можно использовать. Из-за того, что платежная инфраструктура изначально изо всех сил пыталась адаптироваться, Россия пострадает от некоторых сбоев, но не катастрофы. Со временем инвестируйте в СПФС Это сделает систему быстрее.

Тем временем Запад ждет отскок. Пока что Америка направила свою финансовую мощь на небольшие или изолированные страны, такие как Куба, Иран и Мьянма. Россия в два раза больше любой экономики, которую когда-либо навязывала Америка. Любые волнения в России распространятся на страны, с которыми у нее есть деловые отношения. Это я Например, пятый по величине торговый партнер. Европейские банки имеют требования к резидентам России на сумму 56 миллиардов долларов. Также будет нанесен косвенный ущерб в результате возмездия. У Ирана в 2018 году была слабая рука. Но Россия является источником 35% поставок газа в Европу и является домом для 310 миллиардов евро (350 миллиардов долларов)… я ресурсы.

Америка также понесет расходы в долгосрочной перспективе. Он доминирует в международных финансах благодаря преобладанию доллара и его важной роли в глобальных системах расчетов. Любая страна, имеющая нестабильные отношения с Америкой, будет искать альтернативы. Быстрый, В то время как Европа может удвоить свои усилия по развитию более независимой платежной сети. вооружение Быстрый Против России Китай будет рассматривать это как «репетицию», — говорит Адам Смит, бывший сотрудник по санкциям США, ныне работающий в юридической фирме Gibson Dunn. Это дало бы Китаю импульс к укреплению CIPS , его конкурент Быстрый Точно так же, как другие враги Америки ищут альтернативы. Сеть, участниками которой уже являются некоторые крупные иностранные банки, позволяет отправлять сообщения как на китайском, так и на английском языках. Его средний ежедневный объем транзакций в 310 миллиардов юаней (50 миллиардов долларов) остается далеко позади. Быстрый Его оценивают в 400 миллиардов долларов, но за последний год он вырос почти вдвое. Если он достигнет масштабов, финансовое господство Америки окажется под угрозой.

Существуют и другие орудия экономического разрушения. Америка может, например, внести в черный список крупные российские финансовые учреждения, запретив своим банкам вести с ними дела. Для России это может быть так же разрушительно, как и разрыв с ней. Быстрый, не подрывая в такой же степени глобальную финансовую архитектуру. Однако риск немедленного рецидива сохраняется. Это подчеркивает давнюю дилемму с экономическими санкциями: хотя они дешевы, когда нацелены на слабые государства, более крупные цели могут нанести ответный удар, — говорит Том Китинг из Королевского института объединенных служб. У Запада все еще есть порошок. Но ей нужно с умом выбирать битвы. ■

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