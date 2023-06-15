Слабовидящие в Украине борются с российскими ракетными ударами

КИЕВ, Украина (AP) — Солнечный свет просачивается сквозь разбитые окна, блестит на пыльной мебели и осколках стекла, разбросанных по полу офиса Александра Венковского, директора киевской компании, где работают люди с нарушениями зрения.

Винковский слеп и не может видеть масштабов ущерба, нанесенного обломками одного из многих беспилотников, которые Россия запустила в украинскую столицу в прошлом месяце. Но он знает, что 80 человек, в том числе 54 человека с инвалидностью, которые раньше работали там на производстве автоматических выключателей, вилок и подвесов, теперь остались без работы.

Большая часть окон была выбита, двери выбиты, техника уничтожена, в стене третьего этажа образовалась дыра. Виньковский на время приостановил операцию, посчитав ее слишком опасной для своего штаба.

«Инвалид по зрению ходит на работу не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но и для того, чтобы общаться, взаимодействовать и каким-то образом быть частью общества», — сказал Виньковский. «И я не знаю, как оценить эту потерю».

Потеря рабочего места — одна из многих проблем, с которыми с тех пор сталкиваются люди с нарушениями зрения в Украине. Россия начала полномасштабное вторжение В феврале 2022 года. В последний месяц, когда Россия в основном нацелилась на столицу Ночью, когда люди спят, трудности умножаются, и слепым людям трудно ориентироваться.

Слабовидящий человек не может определить, где произошел взрыв. Для них каждый взрыв как будто происходит в их доме, — сказал Виньковский, — Они не знают масштаба случившегося, и это вызывает дополнительный стресс».

Звуки, на которые люди с нарушениями зрения полагаются как на основное средство навигации в своем окружении, невероятно живые и чувствительные. В результате взрывы вызвали растущий страх и тревогу.

В таких ситуациях у многих людей возникают панические состояния, — рассказала программный директор Национальной ассоциации инвалидов Украины Лариса Беда. В ответ организация оказывала психологическую помощь и реабилитацию для поддержки людей с нарушениями зрения во время войны.

История продолжается

«Я до сих пор в замешательстве и не могу прийти в себя», — вспоминая день нападения, сказал 62-летний Владимир Голубенко, незрячий и руководитель предприятия, где работают люди с нарушениями зрения.

«Я все слышал. Двери наших домов дрожали», — сказал Голубенко, проживающий рядом с учреждением.

Голубенко, проработавший в компании 47 лет, назвал май сложным месяцем. Тем не менее, по его словам, в этом году он чувствует себя более защищенным, чем годом ранее, когда война была в зачаточном состоянии. Он внимательно следит за новостями об обещаниях западных союзников Украины поставить системы ПВО и с нетерпением ждет их поставки.

Слепая Олеся Перепиченко, исполнительный директор общественной организации «Современный взгляд», говорит, что начала слышать летящие ракеты и взрывы еще до того, как их услышали ее муж, мать или кто-либо еще.

«Эти голоса я слышу чуть раньше, и тревога приходит чуть раньше. Поэтому моя ярость такая острая», — сказал Перебыченко.

Она живет в Киевской области и говорит, что бомбардировки России ночью в мае были особенно сложными.

Когда над тобой постоянно летает мученик, когда не умолкает гул гула, меня это доводит до истерики. Почему ты паришь над нашим домом? сказала она, указывая на Иранские дроны которые Россия часто отправляет в Украину.

«Я так понимаю, что там не один завис — один летит, а потом еще несколько. И этот шум становится таким долгим, монотонным жужжанием дрона».

Вы находите это психологически «очень страшным» и с ним трудно справиться в тот момент, когда это происходит.

«Плачая, я ищу утешения у матери, обнимая и утешая ее или бегу к мужу, опираясь на него».

После того, как один из многих майских приступов закончился, я расплакалась и достала из морозилки мороженое, чтобы «снять напряжение».

«В тот момент мне хотелось чего-то расслабляющего и приятного. И мне почему-то казалось, что поможет мороженое, хотя потом, конечно, я обратился к валерьянке», — говорит он, имея в виду успокоительное.

«Люди с нарушениями зрения или слепые подвергаются риску и несоразмерно страдают от войны, — говорит Ариан Лаплант-Левеск, технический специалист по офтальмологии, зрению, ушам и слуху в Европейском региональном бюро ВОЗ. Например, по ее словам, им трудно ориентироваться на улицах или в новой физической среде.

Перепченко напоминает о массированных российских ракетных ударах зимой, направленных на разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Во время частых отключений электроэнергии из-за повреждения электростанций Перепченко оказывается запертой в лифте.

«Мне казалось, что я умру там, задохнувшись», — вспоминает она.

С тех пор она посещает сеансы терапии, чтобы преодолеть постоянный страх за свою жизнь, вызванный войной. Вы нашли это полезным, так как планируете продолжать жить в стране, раздираемой непрекращающейся войной.

Она живо помнит трудности, с которыми столкнулась, путешествуя по Киеву, где она работает, и соседней деревне, где она живет, когда в прошлом году российские войска ушли из этих регионов.

«Ходить было невозможно. Я ходила с палкой, а на тротуарах постоянно валялись противотанковые мины-ловушки и обломки горящего мусора», — сказала она. «Это было очень опасно и страшно».

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Анна Архирова, Associated Press