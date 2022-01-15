Слабость Запада воодушевила Путина и призвала Россию к агрессии

Президент США Джо Байден недавно заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Америка «решительно отреагирует», если Россия начнет новое вторжение. Это не особенно воодушевляло. Скорее наоборот.

За последние несколько десятилетий мы неоднократно слышали столь же резкие слова от западных лидеров всякий раз, когда они сталкивались с реальностью российской агрессии. К сожалению, обещанные ответы никогда не бывают решающими.

Вместо того, чтобы сдерживать Кремль, такое отношение подрывает доверие к Западу. Это подпитывает подозрения и вызывает всевозможные вопросы у миллионов людей в бывшем Советском Союзе, которые видели, как их независимые государства вторглись, оккупировали и аннексировали Российскую Федерацию.

Тридцать лет Россия навязывает свою волю всему постсоветскому миру, открыто препятствуя прогрессу. Тем не менее, Москва по-прежнему пользуется неформальным правом вето на стремление соседних стран вступить в ЕС и НАТО.

Сегодняшние разговоры о возможном будущем ответе игнорируют тот факт, что Россия уже аннексировала Крым и ведет продолжающуюся войну в Донбассе на востоке Украины. Это передает инициативу Кремлю и рискует вознаградить Россию за то, что она решила не обострять восьмилетнюю войну против Украины.

Игнорируя длинный список международных преступлений России и ограничиваясь обещаниями будущих санкций, Запад доверяет заявлениям Кремля о том, что Украина каким-то образом не является полностью суверенной. Та же извращенная логика применима и к Грузии, еще одной независимой стране, частично оккупированной Путиным и ставшей целью Кремля в одностороннем порядке наложить российское вето на ее внешнюю политику.

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Очевидное безразличие Путина к предупреждениям Запада понятно. Он слышал одни и те же пустые обещания решительных действий, обычно сопровождаемые выражениями серьезной озабоченности, после российского вторжения в Грузию в 2008 году.

Это не помешало Москве оккупировать, а затем официально признать независимость грузинских районов Абхазии и Южной Осетии. Точно так же резкие заявления Запада об осуждении не помешали Путину захватить и аннексировать Крым. Им также не удалось способствовать выводу российских войск с востока Украины или Молдавии.

Теперь ясно, что саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году стал переломным моментом в дисфункциональных отношениях Москвы с Западом после распада Советского Союза. Когда российское давление успешно помешало Грузии и Украине получить планы действий по членству в военном союзе, Кремль был побужден к тому, чтобы стать смелее в своих внешнеполитических целях.

В настоящее время мы являемся свидетелями логического продолжения этого исторического процесса, поскольку амбиции России теперь распространяются на все бывшие страны Варшавского договора.

Список недавних требований безопасности Путина ясно показывает, что он стремится восстановить господство России на всем постсоветском пространстве. Это укрепит претензии России на статус великой державы и обнажит неспособность западных держав выполнить свои обещания. Что важно, это также позволит Путину защитить свое политическое будущее.

Несмотря на неоднократные заявления Путина о том, что Запад представляет растущую военную угрозу России, его действия не были мотивированы страхом перед приближением сил НАТО к границам его страны. Вместо этого Путин хочет изолировать Россию от успешных примеров демократического перехода. Превращение Грузии в стабильную и процветающую европейскую демократию представляет невыносимую угрозу авторитарному режиму Путина. То же самое и с Украиной.

Успех заразителен и вдохновляет. Путин и его кремлевские коллеги прекрасно понимают, что успешная демократизация постсоветских государств, таких как Грузия и Украина, создаст сильный прецедент для российского общества. Это их самый большой страх и движущая сила агрессивной внешней политики России в последние десятилетия.

Товарищество Евразийского Конгресса Программа стипендий Евразийского конгресса Атлантического совета направлена ​​на информирование сотрудников Конгресса о текущих событиях в Евразийском регионе и вовлечение сотрудников в последние исследования Совета. Программа объединяет коллег-конгрессменов с нашим более широким сообществом, в которое входят ведущие эксперты из Украины, России, Центральной Азии и Южного Кавказа. READ Галерея Сахарова в Москве не хотела, чтобы россияне видели Заявки открыты! По вопросам о программе обращайтесь к Шелби Маджид.

Смелое и агрессивное поведение России требует немедленных международных действий, а не просто туманных разговоров о «решительном ответе» позднее. Другими словами, западный мир должен сравниться со смелостью Путина, извлекая выгоду из его подавляющего военного и экономического превосходства.

В ответ на требования России наложить вето на региональные внешнеполитические решения НАТО необходимо действовать решительно и открыть двери для членства Грузии и Украины. Это именно та сила и решительность, на которую Россия меньше всего рассчитывает и на которую труднее всего ответить.

Москва очень долго предполагала, что убийства в соседних странах ей могут буквально сойти с рук. Неадекватная реакция Запада на последовательные примеры российской агрессии подпитывала это чувство безнаказанности. В результате сейчас мы столкнулись с вполне реальной возможностью крупнейшего европейского конфликта со времен Второй мировой войны.

Ничто из этого не было неизбежным. Как и все хулиганы, Путин отступает, когда сталкивается с реальной силой, и продвигается только тогда, когда чувствует себя слабым. В течение многих лет его готовность применять силу позволяла ему запугивать международное сообщество и наносить удары по своему геополитическому весу. Однако на самом деле современная Россия не идет ни в какое сравнение с демократическим миром. Чтобы уменьшить Путина, нужно лишь, чтобы действия Запада наконец соответствовали западным словам.

Тинатин Хедашли — президент грузинского исследовательского центра Civic IDEA. Ранее она занимала пост министра обороны Грузии.

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На фото: Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов наблюдают за военными учениями в Ленинградской области. 18 сентября 2017 г. (Sputnik/Михаил Климентьев/Кремль через REUTERS)