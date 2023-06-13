Слава! Последние достижения учащихся — Новости

Когда весенний семестр закончился, было много достижений студентов, которые продолжают получать высокую оценку. Посмотрите, чего добились некоторые из наших студентов за последние несколько месяцев.

Yankee ’25 назвал Удалла товарищем по команде

Анна Янки 25 Он был удостоен стипендии Мориса Удалла. Фонд Удалла предлагает стипендии второкурсникам и младшим школьникам за лидерство, государственную службу и приверженность делу, связанному с коренными американцами или окружающей средой. Янки, специализирующийся на экологических исследованиях, является координатором устойчивого развития и директором студентов Harvest, занимающихся спасением продуктов питания.

Стипендия Удалла присуждается наследию Мориса Удалла и Стюарта Удалла, чьи профессии оказали значительное влияние на самоуправление коренных американцев, здравоохранение и управление общественными землями и природными ресурсами.

Дженнифер Кляйндинст была последним стипендиатом Гамильтона в Удалле в 2008 году.

Khan 24 и команда заняли третье место в конкурсе Wege Prize.

Двойная специальность по математике и информатике Заман Хан 24 Он является членом команды из пяти студентов других колледжей и университетов, занявших третье место в конкурсе Wege Prize 2023, самом престижном глобальном конкурсе устойчивых инноваций и экономики замкнутого цикла. Команда Хана под названием UnWastewater представила свою инновационную систему, использующую микробы для преобразования сточных вод в сырье для использования в промышленных и коммерческих продуктах, замыкая цепь между производством фармацевтических химикатов и их утилизацией.

Эти усилия принесли команде третье место в студенческом конкурсе и приз в размере 10 000 долларов. Посмотрите демо UnWastewater на YouTube

Хэмилтон завоевал бронзу на Олимпиаде по русской устной и письменной речи

Майкл Ко 25И МакДонован 26И Ирис Исидорчак 25И Тоноа Хофф 23И Кейт Констант 26 Я участвовал в олимпиаде по устной и письменной речи, которая проходила в колледжах Хобарта и Уильяма Смита в апреле. Российские студенты первого и второго курсов соревновались с командами из Хобарта, Уильяма Смита, Вест-Пойнта, Скидмора, Вассара, Бингемтона и Колгейта, проверяя свои знания и свободное владение письменным и устным русским языком.

Ко и Донован заняли третье место в соревнованиях первого года, что побудило судей пересмотреть предварительные результаты соревнований. В итоге Коу завоевал бронзу команды Гамильтона.

Студенты инициируются в Sigma Xi

Двенадцать выпускников 2023 года недавно присоединились к Гамильтонскому отделению. Сигма СиМеждународное исследовательское общество науки и техники с отличием. был среди них Ханна БоднерИ Люк Коэн ДьяволИ Киран (Рекс) фанатИ Элизабет ГиллардИ Делия ХойтИ Шарлотта (Чарли) АйвзИ Оливия ДжеймсИ Энн (Клэр) МакКаслинИ Тревор ШингИ Дейзи СолавикИ Молли СиммондсИ Кэтрин (Кэти) Таннер.

Согласно его веб-сайту, Sigma Xi является «одной из старейших и крупнейших научных организаций в мире» и «имеет выдающуюся историю служения науке и обществу более 125 лет». В состав организации претендует более 200 лауреатов Нобелевской премии.

Награждение студентов ВШЭМС наградой

Четыре члена Службы неотложной медицинской помощи колледжа Гамильтона (HCEMS) и сотрудник службы безопасности кампуса в апреле были награждены грамотой пожарной службы Клинтона. Сет Тобин 25И Бобби Рока 24И Люси Кернат 23И Ханна Сингер 24 Их усилия по оказанию помощи студенту с опасной для жизни неотложной медицинской помощью были признаны. Все студенты являются сертифицированными техниками скорой медицинской помощи (ЕМТ).

Сет Тобин (25 лет), Бобби Рока (24 года), Люси Кирнат (23 года) и Ханна Сингер (24 года) были награждены за их усилия по оказанию помощи студенту, которому угрожала неотложная медицинская помощь.

Цитата гласила: «Скорая помощь Гамильтонского колледжа была отправлена ​​для оказания помощи студенту, находящемуся в кризисной ситуации, 22 января 2023 года. Прибыл пожарный медицинский персонал, члены HCEMS продолжали управлять уходом и помогать CFD, решительно помогая ЕМТ с дополнительными мерами по спасению жизни. HCEMS безупречно работала во время чрезвычайных ситуаций с высоким давлением и быстрым темпом.

«Оперативные действия воспитателей ВЦЭМС во многом способствовали общему положительному исходу мероприятия. Их грамотная и эффективная медицинская помощь помогла сокурснику в трудную минуту. Организация ВЦЭМС должна гордиться оказанной в тот день спасительной услугой. и пример, который они подают своим однокурсникам».

CFD поблагодарил всех 25 членов HCEMS за их выдающееся постоянное служение сообществу Гамильтонского колледжа. «Как директор HCEMS, я горжусь членством в нашем агентстве и благодарю их за самоотверженное участие в действительно жизненно важной деятельности», — сказал Дэвид Голдман.

Национальные стипендии и стипендии в 2023 г.

Дьюэйн Мартин 24 года был выбран для второго искателя Гамильтона Трумэна.

Дьюэйн Мартин 24 года был выбран для второго искателя Гамильтона Трумэна. Truman — главная стипендия в стране для студентов, заинтересованных в государственной службе. Мартин — специалист по общественной политике и исследователь Posse из Майами.

Сальва Сайед Ахмед ’23, получатель стипендии Томаса Дж. Уотсона, будет изучать практику использования растений и устойчивость в пяти странах.

Шесть выпускников 2023 года получили стипендии Фулбрайта для преподавания английского языка. Программа Государственного департамента США направлена ​​на улучшение знаний иностранных студентов по английскому языку и знание Соединенных Штатов при одновременном повышении языковых навыков и знаний стипендиатов Фулбрайта о принимающей стране.

Эбигейл Мун 23 И Чарли Ратнер 23 Колледж наградил их Бристольскими стипендиями, которые позволят им проводить глобальные исследовательские проекты, поощряющие «познание себя и мира».

25 команд в Phi Beta Kappa

Двадцать пять пожилых людей были избраны в Почетное общество Phi Beta Kappa на майском собрании. См. последних избранных.

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