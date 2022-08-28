В пятницу вечером в Сарае Кусевицкого в Тэнглвуде помощник дирижера BSO Анна Ракитина вместе с Шостаковичем в два совершенно разных момента его карьеры представила огромную, блестящую, захватывающую и глубокую программу с блестящим Концертом для скрипки Дворжака и яростным Бородином. половецкий танцы.

Мы воссоздали блестяще выбранный Prelude Chamber Concert в Ozawa Hall для главного события в Shed с контрастными квартетами Шостаковича и Бородина. Знакомые лица BSO, скрипачи Валерия Фелькер Кочмент и Гленн Черри, скрипачка Мари Феррелло и виолончелист Адам Эспенсен, придали эмоциональной насыщенности 8-струнному квартету Шостаковича до минор, соч. 110, составленное в 1960 году и описанное близким другом как «предсмертное письмо». Чередуя нежность вступительного действия «Ларго» с ужасающим ужасом последовавшего за ним Allegro molto, они в конечном итоге объединили два переживания, чтобы передать трагедию человеческой жизни, разрушенной психопатическим кровавым режимом, основанным на культе диктатора. В свою очередь, они эксплуатировали невинность предшествующей эпохи, подчеркивая чарующую ориентальность Бородинского струнного квартета № 2 ре мажор, который Бородин посвятил жене в 25 лет.Десятый Годовщина свадьбы в 1881 году. Меня особенно поразило то, как виолончель дала Эспенсену глубокую, приземленную основу для первой части, и как Фелькер Кахмент и Шерри передали мендельсоновскую прихоть в скерцо. В свою очередь знаменитое Ноторно добилось замечательной свежести от интуитивного Виолы Феррелло. Восторги Бородина не смогли развеять страданий Шостаковича, оставив нам мучительный вопрос: что пошло не так? Как подающая надежды пасторальная Аркадия, полная счастливых прыжков и личных страстей, превратилась в самый темный ад?

Тесно связанная и полностью контролирующая свои средства, Анна Ракитина Спрай открыла мероприятие Шеда прекрасным горько-сладким шоу Шостаковича Вальс № 2 из его сюиты для эстрадного оркестра (1956) и сделала все необходимые усложнения в порядке. Места. В частности, она подчеркивала размашистое, неудержимое, пробково-поступательное движение человеческой глупости и в полной мере использовала грустный, но лирический колорит тромбона Тоби Оффе.

Джилл Шахам присоединяется к Анне Ракитиной в фантастическом исполнении Концерта Дворжака для скрипки с оркестром ля минор. Эти двое тесно сотрудничали, чтобы добиться нового и проницательного прочтения, которое возникло из первой записи солиста. Ракитина дала тревожную перкуссию драматическим вступительным аккордам, позволив скрипке Шахама отреагировать, сжав тревогу оркестра искренней мольбой приспособиться к его голосу. Как оперный певец, Шахам отвечал на вопросы оркестра и вставал, чтобы закончить предложения группы, что позволило им восстановить внутренний импульс и устойчивость. Ракетина и Шахам остались на мосту, ведущем от первой части Аллегро ко второй части Адажио, придавая ей исследовательское, поисковое, а иногда даже пророческое содержание, что приводило к чутким откликам. В результате прекрасная трансформация фа мажор, предвещающая пасторальное спокойствие Адажио, приходит к великолепному отдыху и быстро насыщается радостью и почти священным благословением труб, прежде чем перейти в открытую тишину.

Убедив более крупные силы в своем художественном видении, Каман Шахем теперь повел их в яростном танце, полном энергии, предназначенном для того, чтобы спроецировать свою интерпретацию вовне на фольклорном языке. Шахам игриво расспрашивал оркестр, предлагая новые направления, на что инструменталисты отвечали приветствием, радостью и полным пониманием. Затем оркестр вернул себе лидерство в активной пропагандистской деятельности. Решительное заявление Тимоти Гейнса по поводу рондо стало поворотным моментом. Возможно, не полностью осознавая всю сложность диалога, через который нас вели, зрители росли в подсознательной уверенности в том, что отдельные артисты и общее благо приносят пользу друг другу.

Надежда и идеализм, однако, могут быть захвачены нарциссами-психопатами, чья страсть к власти и безжалостное презрение к другим приводят к трагедии. Даже в произведениях относительно молодого Шостаковича, который приходит на сравнительно ранний этап сталинского варварства, смыслы и толкования могут быть неоднозначными. Симфония № 3 «Первое мая» якобы прославляет советский режим при Сталине, но, как убедилась нам показать Ракитина, пьеса выражает двойственное отношение Шостаковича к диктатуре, которая уже гнала кулаков на смерть.

Как она это сделала? Подчеркивая эмоциональное, ностальгическое и идиллическое звучание кларнета (Уильям Хадженс придал ему своего рода ощущение «пробуждения души») во вступительном Allegretto, а затем прерывая его, когда одночастное действие разворачивается скрипучими, брутальными трубами и литаврами, ракитиной. подразумевает, что стремление людей к лучшей жизни в духе братства и мира может быть изнасиловано режимом, практикующим терроризм. В третьей части иллюзорный, героический взрыв, пронизанный сарказмом, обнажил ужасную жестокость тоталитарной власти, сметая все оставшиеся сияющие осколки художественной совести. Представляя свою дипломную работу, Шостакович сказал, что отмечает «мирную реконструкцию». Ракитина сказала нам обратное. Она подчеркнула интенсивное разрушение, которое скрывалось за квази-литургическим привкусом хорового закрытия. Слова, мелькнувшие в переводе на оклеветанных, говорили о поджоге леса.

Есть программа Ракитина Бородина половецкие танцы Слушать симфонию Шостаковича «День труда» только потому, что фестивальный хор Тэнглвуда уже будет на сцене? Или она предназначалась для нас, чтобы связать скрытое благоговение перед Шостаковичем с мощными откровениями Бородина о тоталитарном идолопоклонстве? Как и в «Первомайской» симфонии Шостаковича, в танцах Бородина мучительная тоска пленников по свободе противопоставляется чудовищному культу «славного» хана, который сделал их рабами, заставив притворяться и плясать ради ненавистного личного развлечения. Не намекал ли Шостакович исподтишка на бородинских языческих врагов русских (половцев), чтобы предупредить своих соотечественников, что «славянский дух» должен выступать за мир (Толстой), а не за военно-боевой тоталитаризм?

Леон Голуб — астрофизик Центра астрофизики в Кембридже, более 50 лет являющийся поклонником классической музыки.