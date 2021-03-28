Сладкий номер 16 как Shcherbakova Leading the Russian Snowboarding Sweep – Sport

Стокгольм: 16-летняя Анна Шерпакова выиграла титул чемпиона мира по фигурному катанию среди женщин в пятницу, возглавив российский подиум всего через год после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

С 233,17 балла, лидировавшая и после короткой программы, Щербакова опередила свою соотечественницу Елизавету Токтамышеву, чемпионку мира 2015 года (220,46 балла), и свою одноклассницу 16-летнюю Александру Трусову (217,20).

Однако не все было идеально у Шерпаковой, упавшей в единственной попытке четверного прыжка.

Остальная часть бесплатного программного обеспечения была впечатляюще гладкой.

«Я действительно не знаю, что сказать. Я старался изо всех сил, я боролся с каждым компонентом, поэтому я не очень доволен своим выступлением», – сказал герой, которому в воскресенье исполняется 17 лет.

«Но сначала: это была моя цель. Это была настоящая борьба. С первого ингредиента все пошло не так, как я хотел, а затем по каждому компоненту я сказал себе:« Я должен стараться добиться большего и не проигрывать ». любые точки. ‘”

Трусова, ученица бывшей суперзвезды Евгения Плющенко, изо всех сил пыталась финишировать 12-й в короткой программе, но в пятницу добилась впечатляющего подъема и поднялась на подиум.

Второе место заняла японка Рика Кихара, но опустилась на седьмую (205,70 балла).

18-летний юноша устроил зрелище без четверного прыжка, тройной аксель, который превратился в двойной и закончился падением.

Между тем россиянки Виктория Сеницина и Никита Кацалапов воспользовались отсутствием четырехкратных победителей Габриэлы Пападакис и Гийома Сезерона для участия в ритмической танцевальной программе конкурса танцев на льду.

Золотые медалисты Европы набрали 88,15 балла на лыжах «Поющие под дождем». Кацалапов сказал: «Мы полностью довольны своим выступлением, мы были хорошо подготовлены. В целом, мы показали, на что способны, все было достаточно чисто, с духом, достаточно легко».

«Нам сегодня нужно хорошо отдохнуть, хорошо выспаться, хорошо потренироваться, еще раз проверить, все ли на месте, вся программа, выйти и с удовольствием покататься на лыжах (в танцах вольным стилем)».

Америку Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05 балла), Мэдисон Чак и Эван Бейтс (85,15) заняли тройку лидеров. Пападакис и Чизерон предпочли не участвовать в турнире, чтобы сосредоточиться на своей подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.