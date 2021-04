Следует ли НАТО принять Украину? – GZERO Media

Украина снова в тяжелом положении. С 2014 года Москва поддерживала и вооружала сепаратистских повстанцев на территории украинского Донбасса вдоль границы с Россией, чтобы ослабить украинское правительство и помешать его планам до одного дня. Присоединяйтесь к НАТО и Европейскому Союзу. Периодические бои там, которые начались после того, как семь лет назад российские войска захватили Крым у Украины, унесли жизни почти 14 000 человек. Ранее на этой неделе в ответ на плохую примету Мобилизовать российские силы У украинско-российской границы президент Украины Владимир Зеленский Рассказывать Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в «НАТО – единственный способ положить конец войне на Донбассе». Он добавил, что НАТО решило предоставить Украине то, что называется Бизнес-план членстваОткрытие долгосрочного процесса вступления в ЕС послужит «реальным сигналом для России». Этот план потребует политических, экономических реформ, а также реформ в сфере безопасности и законодательства, чтобы привести Украину в соответствие со стандартами НАТО. Российские официальные лица отвергли правительство Зеленского, назвав его «детьми, играющими с палками» и предупредив, что новая военная операция Украины на Донбассе станет «началом конца Украины». Итак … должно ли НАТО дать Украине план окончательного членства в НАТО? Есть веские аргументы за и против. Аргументы в пользу Украина, независимая страна с 44-миллионным населением, имеет право решать для себя, каких союзников принимать, а к каким клубам присоединиться. Правительство России, которое считает Украину частью России ”Эффект периметра«Продолжает подрывать свою территориальную целостность, чтобы держать Украину в тени России. НАТО должно противостоять этой агрессии, предоставив Киеву максимальную защиту от вмешательства России. Новейшая история показывает абсурдность аргументов в пользу того, что членство Украины в НАТО спровоцирует Россию. Сдержанность НАТО не помешала России вторгнуться в Крым и разжечь войну на Донбассе, что создало новые проблемы для Европы. Россия не уважает сдержанность НАТО. READ Президент Байден рассматривает новые санкции, чтобы заблокировать российский газопровод Представляя план присоединения к Украине, альянс подтолкнет Украину к ускорению реформ. От вооруженных сил и служб безопасности, политики и экономики, которых Европа и Соединенные Штаты хотели на протяжении целого поколения. Украина могла бы усилить НАТО. В прошлом году коалиция наградила УкраинуПродвигайте возможности«Для более глубокого сотрудничества Украина уже предоставила войска для поддержки операций НАТО в Афганистане и Косово. Реформы, необходимые для полноправного членства, сделают Украину более ценным союзником. Обещание НАТО. Как министр иностранных дел Украины Указано В феврале НАТО пообещало в 2008 году, что Украина (и ее коллега из бывшей советской республики, Грузия) когда-нибудь станут членами НАТО, и призвали обе страны продвигаться вперед. Как долго Украине ждать начала этого процесса? Пока Россия не скажет, что все хорошо? Обсуждения против Статья 5. Основополагающий договор НАТО требует, чтобы все государства-члены защищали любого другого члена, подвергшегося нападению. Это краеугольный камень альянса. Но в среднем 50 процентов людей в 16 странах-членах НАТО заявили в прошлом году, что их страна Не должен Защита союзника по НАТО от российского наступления. Так сказали только 38%. Если так много людей не поддержали бы военные действия по оказанию помощи существующему члену коалиции, сколько людей поддержали бы вооруженную защиту Украины? Руководители НАТО не могут игнорировать этот вопрос. Это особая проблема для Украины, потому что она есть в России. Ранее Захвачено. Члены НАТО не признают аннексию Крыма Россией и осуждают российскую интервенцию на Донбассе. Принимая Украину в качестве члена, разве у НАТО нет проблем с изгнанием российских войск из этих двух регионов? Начало членства может усугубить текущий конфликт. Сам по себе План действий по членству не обеспечивает гарантии безопасности для статьи 5. Если бы НАТО предоставило одно право Украине, у России были бы все стимулы для дестабилизации Украины гораздо более драматично, чем она уже есть, чтобы сорвать членство. процесс. Это противоположно тому, чего хотят НАТО и Украина. READ Венгрия получила российскую вакцину Sputnik V для 1 миллиона человек - бизнес и экономика Страх перед этим сценарием помогает объяснить, почему членство в НАТО не пользуется большой поддержкой даже в Украине. Только в ноябре 2020 г. 41 процент Об украинцах они сказали, что членство в НАТО – хорошая идея. (Около 37% надеются, что Украина останется беспристрастной, а 13% поддерживают партнерство с Россией). Эти результаты во многом совпадают с результатами других недавних опросов. Статус-кво не так уж плох ни для НАТО, ни для Украины. Страх перед НАТО – это не то, что мешает Владимиру Путину отдать приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Дело в том, что большое количество российских войск будет убито, что оккупация Украины в течение многих лет будет очень дорогостоящей, и что постоянная поддержка русским народом этой миссии вовсе не гарантирована. Итак … веские аргументы с обеих сторон. Расскажи нам что ты думаешь.

