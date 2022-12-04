Следующая игра создателя Dead Cells — Nuclear Blaze

Dead Cells, создатель популярного платформера-мошенника, представила свой следующий проект: Nuclear Blaze.

Ожидается, что Nuclear Blaze Себастьяна Бенара выйдет на консолях 28 апреля 2023 года и обойдется вам в 15 евро/15 долларов (извините, у меня нет точных цен в Великобритании на момент написания статьи) за цифровую копию и 30 евро/30 долларов. $, если вы хотите получить физическую копию на Switch или PS4.



ядерный огонь | Объявление даты выхода трейлера.

Вам нужно будет пойти в Red Art Games, чтобы предварительно заказать физическую копию, хотя при этом вы получите набор из трех «Эксклюзивных булавок Balze Nuclear Enamel». Физические копии также включают буклет с интервью с Бенаром и брелок.

«Возгорается лесной пожар, и вас немедленно отправляют остановить его», — дразнит описание видео. Обычное дело для высококвалифицированного и опытного пожарного, как вы. Воздух упал прямо посреди этого пылающего ада, и ваша главная цель миссии — сдержать пожар, расследовать его причины и найти выживших.

Неожиданное обнаружение секретного военного объекта быстро нарушит ваши планы.Раскройте правду о существовании Зоны 16 и A- & block; & block; & block; & block;. Для доступа к этой информации может потребоваться авторизация разрешения & заблокировать & заблокировать; & заблокировать; & заблокировать; и & заблокировать; & заблокировать; хотя…»

Недавно Dead Cells открыла свои двери, чтобы поприветствовать еще одну группу знакомых игровых персонажей — инди-фаворитов, включая Hotline Miami, Shovel Knight, Terraria и Slay the Spire — в своем новом аватаре. Все здесь Том. 2 обновление на ПК.