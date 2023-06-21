Следующая игра Nintendo Everyone 1-2-Switch для вечеринок! Показывает «100 игроков одновременно»

участие в Нинтендо Лайв на

Если вы пропустили, Nintendo выпускает Everyone 1-2-Switch! позднее в этом месяце 30 июня. Это продолжение игры для вечеринок 2017 года и названия запуска 1-2-Switch.

Чтобы помочь в продвижении игры, Nintendo пригласила 16 создателей контента «со всего мира» в Токио, Япония, чтобы опробовать новую игру. Мероприятие было организовано лошадью Горацием (да, все было немного странно), и все участники играли в новые мини-игры.

В видео также показано, как теперь вы можете использовать свой смартфон в качестве консоли Nintendo Switch, а затем показано, как игра поддерживает до 100 человек одновременно. Это почти как королевская битва для игр для вечеринок!

Вот подробнее об этом из официального PR, включая подробности о некоторых предлагаемых мини-играх:

«Все 1-2-Switch! Это ваш шанс поднять настроение на вечеринку вашего следующего друга, вечеринку по случаю дня рождения, семейный праздник… или любое другое место, где люди в вашей жизни собираются, чтобы повеселиться. Просто возьмите несколько контроллеров Joy-Con или совместимые смарт-устройства, чтобы играть в командные игры, которые легко настроить с помощью лошадиного хоста Горация. Размер группы от 2 до 8 человек в режиме Joy-Con* или до 100 человек в режиме смарт-устройства** (да, 100 человек, лошади не включены!) могут насладиться волнением многопользовательской игры. «

— Делайте цветные фотографии в реальном мире, используя камеры смарт-устройств, чтобы соответствовать модным цветам в Color Shoot.

— Работайте в команде, чтобы накачать воздушный шар как можно больше, не лопая воздушные шары

— Испытайте свою команду в игре «Кафе-мороженое», где вы будете следить за следующим заказом мороженого ваших клиентов.

— Проверьте свою смекалку (и время реакции), быстро ответив на вопросы викторины, где победитель определяется всего за миллисекунды. Вы и ваши гости также можете создавать собственные викторины и играть в них, так что дайте волю своей индивидуальности!

— Расслабьтесь в классической игре для вечеринок Bingo Party, но с новым поворотом — Можно играть на смарт-устройствах

И многое другое!

Nintendo отмечает, что многие игры имеют «множество вариаций», чтобы сохранить удовольствие от игры и добавить дополнительный уровень сложности. Все 1-2-Switch! Он снова запускается 30 июня по цене 29,99 долларов США или региональный аналог.