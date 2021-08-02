Следующая презентация Battlefield 2042 – это … короткометражный фильм

По сценарию Шерифа Саида

2 августа 2021 г., 16:50 мск

Не похоже, что DICE готова продемонстрировать больше игрового процесса в Battlefield 2042.

Поле битвы 2042 Пока новости идут довольно стабильно. Я начал с надлежащего раскрытия в июне (и большого количества информации), а через неделю сделал первый взгляд на игровой процесс. Battlefield Portal, второе крупное испытание игры, было объявлено всего через несколько недель после этого, поддерживая темпы развития событий.

Многие энтузиасты, желающие увидеть больше в игре, надеются, что следующее открытие будет посвящено некоторым аспектам игрового процесса. И самое главное, он показал больше, чем мы видели до сих пор. Однако следующий важный момент в Battlefield 2042 этим летом, похоже, не содержит ничего из этого.

Сегодня DICE представила тизер короткометражного фильма «Во Вселенную» о фантастическом мире игры. Короткометражный фильм под названием Exodus сфокусирован конкретно на членах No-Pats (неграждан), которые составляют всю боевую силу мира 2042 года, присягнув на временную лояльность Соединенным Штатам или России, чтобы претендовать на место в стол в последний раз. Раздался выстрел.

Премьера Exodus не состоится до четверга, 12 августа (8:00 по тихоокеанскому времени, 11:00 по восточному времени, 16:00 по британскому времени), но до тех пор DICE поделится обзором локаций Battlefield 2042. «Глазами стойкого журналиста Кивана Башира» начнем завтра. Кажется, все это часть попытки построить игровой мир, поэтому не ждите от этих карт или чего-то еще игрового процесса.

Однако это было не то, на что многие из нас надеялись увидеть, тем более, что большинство других игр Battlefield выпустили бы часы игрового процесса в тот же момент в графике предварительного выпуска. Тем не менее, gamescom не за горами, так что в конечном итоге у нас может появиться что-то, что стоит пережевать.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X / S.