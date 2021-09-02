Следующая промышленная революция может произойти через 10-20 лет – премьер-министр России – Бизнес и экономика

Москва, 2 сентября. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на конференции Симпозиума “Новые знания” в рамках Шестого Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Между первой и второй промышленными революциями прошло 100-120 лет. Между второй и третьей было всего 50-70 лет. А четвертая произошла примерно через 20-30 лет после первой. Я не исключаю, что пятая произойдет на наших глазах через 10 лет », – сказал Мишустин. до следующих 20. Можно считать, что энергетический переход может стать пятой промышленной революцией».

По его словам, сейчас изменения происходят в течение жизни одного поколения. «Мы должны быть готовы к тому, что нам придется жить в эпоху перемен», – сказал он, добавив, что для того, чтобы реагировать на текущие вызовы, необходимо будет изучать всю нашу жизнь, быть открытыми и восприимчивый. для обновок. Современное общество находится только «в зародыше Четвертой промышленной революции», и ему необходимо определенным образом понять изменения, произошедшие в последние годы, и переосмыслить, как различные системы общества ведут себя в новых условиях. «Поняв, как это работает, мы сможем избежать революционных изменений, которые сопровождали все предыдущие технологические преобразования», – сказал Мишустин.

По словам Мишустина, исторически многие технологические преобразования и развитие технологий привели к изменению взаимоотношений между людьми, что в конечном итоге приводит к изменению социального и исторического состава. «Как показывает исторический опыт, главными бенефициарами технологических сдвигов являются люди и страны, которые смогли поставить новые технологии на службу раньше, чем другие, и заняли лидирующие позиции», – сказал он.