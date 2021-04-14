Следующее обновление Oculus Quest 2 включает беспроводную потоковую передачу на ПК и режим 120 Гц.

Oculus объявляет Это беспроводное вещание на ПК, частота обновления 120 Гц и усовершенствования Infinite Office появятся в Oculus Quest 2 с обновлением программного обеспечения v28, которое, по словам компании, скоро будет выпущено.

Infinite Office – это функция, которую Oculus включает как часть Oculus Home, которая позволяет пользователям работать в виртуальной среде. С обновлением версии 28 в Infinite Office появится бета-функция, которая позволит пользователям добавлять виртуальный офис на место их физического офиса, позволяя пользователям знать, где сидеть и размещать реальные физические объекты, не покидая виртуальную реальность. Quest 2 также сможет показать виртуальное представление клавиатуры Logitech K830, хотя Facebook заявляет, что поддержка визуализации большего количества моделей клавиатур появится в будущем.

Еще одна функция, которая поставляется с обновлением, – это возможность потоковой передачи игр или приложений с настольного компьютера по беспроводной сети. Oculus активирует функцию беспроводной передачи Air Link, называемую кабелем Link, который можно использовать для подключения гарнитуры к компьютеру. Эта функция будет нормально работать только с некоторыми настройками сети – ее инструкции по эксплуатации кристально ясны, что вам понадобится хорошая сеть Wi-Fi, чтобы иметь приемлемый опыт, и что кабель Link по-прежнему будет обеспечивать наилучшее качество изображения.

Facebook заявляет, что не исключает возможности переноса Air Link в исходный Quest в какой-то момент в будущем, но заявляет, что «фокусируется на улучшении Air Link, чтобы в первую очередь стать лучшим из возможных Quest 2».

Мы знаем, что оригинальный Quest был способен передавать потоковое видео на ПК по беспроводной сети, потому что разработчик-фрилансер Джей Годин включил его в свое приложение Virtual Desktop. Приложение предоставляет пользователям виртуальное пространство для использования своих компьютеров, а также поддерживает потоковую передачу игр через Wi-Fi. Однако здесь мы должны поговорить о разногласиях.

Если вы думали, что описание Virtual Desktop немного похоже на Infinite Office от Facebook, вы не одиноки – Годин Он говорил о Как Facebook, по сути, воплощает идею своего приложения в пробную версию Oculus, а затем временно предлагает его бесплатно. Тот факт, что его делу можно помочь Facebook заблокировал обновление, позволяющее использовать виртуальный рабочий стол по беспроводной сети До начала этого года пользователям требовалось пройти сложную процедуру загрузки неопубликованных приложений для выполнения задания.

Скачать Поговорите с Годином О том, как Facebook представила Air Link, и получите этот комментарий:

«В 2017 году Facebook скопировал основные функции виртуального рабочего стола на Rift и интегрировал их в свою платформу, в результате чего мое приложение практически устарело. Я не удивлен, когда они снова это делают на Quest. В прошлом году они скопировали приложение для отслеживания фитнеса YUR. и запустили приложение. Oculus Move; по сути, убили компанию. Они также запустили App Lab, потому что увидели, насколько популярен SideQuest. Вот что они делают. Если у вас есть популярное приложение на Quest сегодня, ожидайте, что Facebook клонирует вас и оставит вас в пыли. Что касается судьбы виртуального рабочего стола в Quest, нам придется увидеть, как решение Facebook конкурирует. Судя по количеству проблем, с которыми сегодня сталкивается Oculus Link, я уверен, что виртуальный рабочий стол останется ценным решением для некоторое время. У меня также есть много интересных функций в бизнесе, которыми я не могу дождаться, чтобы поделиться с сообществом ».

Несмотря на предупреждения о копировании идей в Facebook, он по-прежнему уверен, что сможет конкурировать. Вопрос о том, насколько хорошо Air Link работал вначале, и насколько быстро могли быть внесены улучшения, остается открытым.

Обновление также включает экспериментальный режим для частоты обновления 120 Гц, выше текущих 90 Гц и исходных 72 Гц. Это небольшая задержка от Oculus ‘ Ориентировочный первоначальный запуск в марте. Сообщение Oculus намекает, что не многие сразу попробуют его – Quest 2 будет продолжать работать с частотой 90 Гц, поэтому вы не сможете увидеть, как он выглядит, пока разработчики не выпустят версии своих игр и программного обеспечения, которые могут работать на более высокая частота обновления. Однако ожидание может оказаться недолгим: Джей Годин. Он действительно написал в Твиттере Он подготовил обновление виртуального рабочего стола с частотой 120 Гц, когда станет доступна версия 28.