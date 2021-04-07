Следующее сотрудничество Sonos и Ikea может включать колонки в настенное искусство

В конце 2017 года были подключены аудиогиганты Sonos объединился с базовой шведской мебелью Ikea, А два года спустя пара выпустила линейку громкоговорителей Symfonisk, которые также использовались как домашние гаджеты.

До сих пор этот диапазон включал Полочный динамик И Лампа динамикаОднако, согласно Instagram Stories, Депозит FCC И в пределах знания крайСкоро будет еще кое-что.

В частности, исходя из файла FCC, похоже, что ламповый усилитель Symfonisk получит обновление, при этом более новая модель будет стоить примерно такую ​​же цену (179 долларов США / 150 фунтов стерлингов / 269 австралийских долларов).

Что еще более интересно, другой элемент, который Sonos и Ikea планируют привнести в линейку Symfonisk, будет иметь форму «фрагмента настенной росписи со встроенным усилителем», если источники The Verge окажутся точными.

Поскольку официального объявления еще не было, подробности об обоих продуктах пока неясны (далеко от того, чтобы знать, что кабель должен будет работать на художественной стене), поэтому нам нужно подождать, пока компании представят продукты. узнать больше.

Художник или искусство?

Успех или неудача настенного усилителя, скорее всего, будет зависеть от того, предоставляет ли продукт набор изображений или позволяет ли он клиентам монтировать или кадрировать свои собственные изображения.

В настоящее время Ikea предлагает широкий выбор принтов для домашнего интерьера, поэтому вполне возможно, что новый Symfonisk последует за этой моделью, но мы надеемся, что он также предлагает вариант «чистого холста».

В то время как ряд технических продуктов предлагает выбор цветов, чтобы добавить оттенок индивидуальности и чутья, эти элементы обычно больше ориентированы на практическое применение, чем на настенное искусство, и их эстетическая ценность является бонусом.

Можно сказать, что цель настенного искусства – Чисто Эстетичный, поэтому эта гарнитура должна удовлетворять эти потребности более универсальным образом, чем другие продукты Symfonisk. В конце концов, он не предлагает такой же полезности, как налобный фонарь или полочный динамик (который, как вы могли догадаться, можно использовать как книжные полки или лампы соответственно).

Настенный усилитель уже является довольно нишевым продуктом, поэтому дальнейшее ограничение рынка за счет отказа от настройки может ограничить его успех.