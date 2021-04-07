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Следующее сотрудничество Sonos и Ikea может включать колонки в настенное искусство

7 апреля, 2021
Artem Sokolov

В конце 2017 года были подключены аудиогиганты Sonos объединился с базовой шведской мебелью Ikea, А два года спустя пара выпустила линейку громкоговорителей Symfonisk, которые также использовались как домашние гаджеты.

До сих пор этот диапазон включал Полочный динамик И Лампа динамикаОднако, согласно Instagram Stories, Депозит FCC И в пределах знания крайСкоро будет еще кое-что.

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