Следующему астронавту НАСА, возможно, придется провести год на космической станции, чтобы уступить место киноактеру. Новости науки и технологий

Следующему астронавту НАСА Марку Ванди Хи, возможно, придется провести год на борту Международной космической станции (МКС) из-за участия российского космического туриста в фильме.

Г-н Ванде Хей подтвердил на пресс-конференции в понедельник, что его могут попросить отказаться от своего места в капсуле «Союз», чтобы вернуться на Землю, чтобы турист / актер вернулся.

Фильм с предварительным названием «Вызов» разрабатывают Первый канал российского телевидения и Роскосмос. Ведутся поиски ведущей актрисы.

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Запуск Mr Vande Hei запланирован на апрель.



В космической гонке 21 века за это борется проект. Голливудскую звезду Тома Круза перевели на должность После того, как он объявил, что будет с ним сотрудничать НАСА И Илон Маскс SpaceX Снять первый художественный фильм вне атмосферы Земли.

Ожидается, что оба фильма будут сняты примерно в одно и то же время, а это значит, что мистеру Ванде Хей, релиз которого запланирован на 9 апреля, и, возможно, российскому члену съемочной группы, возможно, придется подождать до весны 2022 года, прежде чем вернуться домой.

«Честно говоря, для меня это просто возможность попробовать новую жизнь», – сказал он.

«Я никогда не был в космосе дольше шести месяцев, поэтому, если кто-то скажет мне, что я должен оставаться в космосе в течение года, я выясню, что я чувствую. Я так взволнован.

Больше с Международной космической станции

НАСА добавило астронавта в следующий экипаж «Союза», чтобы обеспечить дальнейшее присутствие США на космической станции, если следующий полет SpaceX будет отложен 22 апреля.

Г-н Ванде Хей признал, что этот шаг был символическим – Соединенные Штаты сохраняли постоянное пилотируемое присутствие в космосе в течение 20 лет, – но также и практическим, поскольку операции на американской стороне станции могут быть затруднены, если на борту будут только русские.

Г-н Ванде Хей уволился из армии США в 2016 году в звании полковника и ранее был запущен в космос в 2017 году, проведя на орбите 168 дней.

Скотт Келли из НАСА установил рекорд по количеству последовательных дней в космосе, 340 дней, а Кристина Кох недавно заняла второе место, потратив 328 на Международной космической станции.