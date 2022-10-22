Следующие шесть недель — The New York Times

Луганск: Некоторые официальные лица США заявили, что украинские силы могут осадить или прорвать российские оборонительные рубежи в этом восточном регионе. там было Тяжелые бои сегодня в районе СватоваЭто город недалеко от границы с Россией и важный коридор снабжения сил Москвы на востоке. Что еще более важно, если украинские силы смогут взять под контроль шоссе 66 в Луганске в ближайшие недели, они могут лишить Россию основного маршрута снабжения.

распутица: Это то, что по-русски называется Сезон непроходимых дорог из-за распутицы. Он начинается поздней осенью и может замедлить бой. Как только земля затвердеет в феврале, противоборствующие армии смогут двигаться быстрее.

Русская армия: Даже если сейчас она потеряла свой импульс, Россия еще не проиграла войну. Следующие четыре-пять месяцев он может использовать для перегруппировки своих солдат или, возможно, для обучения недавно мобилизованных солдат, в то время как президент Владимир Путин пытается усмирить боевиков дома.