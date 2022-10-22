Следующие шесть недель — The New York Times

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Следующие шесть недель
Что готовит война в ближайшем будущем?
Импульс на данный момент на стороне Украины, и высокопоставленные украинские чиновники с оптимизмом говорят о перспективах побед на поле боя. Такого же мнения придерживаются и оценки американской разведки, согласно которым в ближайшие шесть недель у Украины появится возможность добиться успехов на юге и северо-востоке, прежде чем грязная земля и облачный покров заставят враждующие армии остановиться и перегруппироваться.
По словам официальных лиц США, боевые действия, вероятно, будут продолжаться в течение нескольких месяцев, и шансов на массовый крах российских войск мало. Мой коллега Джулиан Барнс сообщает из Вашингтона.
Вот некоторые яркие моменты, на которые стоит обратить внимание — не все из них на поле боя:
Херсон: Южный город пал первым, когда Россия вторглась в него в феврале. Официальные лица США считают, что украинское наступление может вскоре вынудить российские войска в Херсоне уйти, вернув большую часть города под контроль Украины. На этой неделе российские оккупационные власти заявили Начаты работы по переселению около 60 000 человек из Херсона. На восточном берегу Днепра.
Луганск: Некоторые официальные лица США заявили, что украинские силы могут осадить или прорвать российские оборонительные рубежи в этом восточном регионе. там было Тяжелые бои сегодня в районе СватоваЭто город недалеко от границы с Россией и важный коридор снабжения сил Москвы на востоке. Что еще более важно, если украинские силы смогут взять под контроль шоссе 66 в Луганске в ближайшие недели, они могут лишить Россию основного маршрута снабжения.
распутица: Это то, что по-русски называется Сезон непроходимых дорог из-за распутицы. Он начинается поздней осенью и может замедлить бой. Как только земля затвердеет в феврале, противоборствующие армии смогут двигаться быстрее.
Русская армия: Даже если сейчас она потеряла свой импульс, Россия еще не проиграла войну. Следующие четыре-пять месяцев он может использовать для перегруппировки своих солдат или, возможно, для обучения недавно мобилизованных солдат, в то время как президент Владимир Путин пытается усмирить боевиков дома.
Американская политика: Украина пострадала от американской помощи, оружия и финансирования на десятки миллиардов долларов. Есть признаки помощи Может быть сомнительным Если республиканцы возьмут под свой контроль Конгресс на промежуточных выборах. двухпартийный Делегация американских законодателей встретилась с президентом Владимиром Зеленским Сегодня в Киеве.
Европейская политика: Приближается зима, и европейцы борются с высокой инфляцией и нехваткой энергии, что может подорвать поддержку Украины. Премьер-министр Великобритании Лиз ТрассНа этой неделе был вынужден покинуть свой пост ключевой союзник Украины. В Италии это был Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр, который может войти в новое коалиционное правительство. Попавшие на пленку обвинения Зеленского для войны.
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