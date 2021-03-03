Следующий испытательный полет Boeing Starliner был отложен из-за экипажа SpaceX – Spaceflight Now вращается

Беспилотный испытательный полет капсулы экипажа Boeing Starliner на Международную космическую станцию ​​будет отложен с предыдущей целевой даты запуска 2 апреля как минимум до мая, после прибытия российских кораблей «Союз» и SpaceX Crew Dragon, которые доставили на борт новых членов экипажа. орбитальный комплекс. Об этом заявили представители НАСА в понедельник.

Директор программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич заявил в понедельник, что запуск капсулы Boeing Starliner во втором испытательном орбитальном полете будет отложен по сравнению с предыдущей целевой датой запуска не позднее 2 апреля.

«Нам придется двигаться дальше 2 апреля, и мы продолжим оценивать варианты», – сказал Стич. «Автомобиль действительно шел вместе. У нас было немного необычной мощности с некоторыми компонентами авионики. Команда Boeing и NAsA очень хорошо поработала над переустановкой и проверкой этих компонентов, и это было завершено за выходные. Но мы потеряли некоторое время с погодой в Хьюстоне “.

Стич сказал, что зимний шторм в Техасе, который вызвал отключение электроэнергии и воды для миллионов техасцев, затронул объект Boeing в Хьюстоне, который использовался для тестирования программного обеспечения.

«Мы потеряли около недели времени, и это повлияло на программное обеспечение для тестирования их объектов», – сказал Стич. «Таким образом, мы находимся в процессе работы вместе с Boeing, чтобы выяснить, когда будет рейс OFT-2».

НАСА имеет многомиллиардные контракты с SpaceX и Boeing на коммерческие миссии экипажа на космическую станцию.

При первом испытании на орбите в декабре 2019 года Starliner не смог состыковаться с космической станцией из-за проблемы с программным обеспечением вскоре после запуска. Инженеры Boeing завершили аттестацию программного обеспечения для миссии OFT-2 в начале этого года в ожидании всестороннего заключительного тестирования, которое должно было состояться в феврале. Зимний шторм в Техасе предотвратил это.

Два фактора работают против команд Boeing и NASA, стремящихся перенести запуск OFT-2.

Российскую капсулу “Союз” планируется запустить 9 апреля с космодрома Байконур в Казахстане с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом. Космический корабль “Союз МС-18” стыкуется с космической станцией примерно через три часа после старта, а экипаж из трех человек вылетит. и вернуться на Землю 17 апреля.

Предстоящий полет SpaceX Crew Dragon на космическую станцию ​​из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде планируется запустить примерно 20 апреля с астронавтами Шейн Кембра, Меган Макартур, Акихико Хошид и Томас Песке. Их миссия, известная как Crew-2, продлится около шести месяцев.

Четыре астронавта, которые прибыли на станцию ​​в ноябре прошлого года в рамках миссии Crew-1 – на борту космического корабля Crew Dragon «Resilience» – вернутся на Землю в конце апреля или начале мая. Два стыковочных порта, способных принять капсулу Boeing Starliner, будут заняты во время доставки экипажа в конце апреля.

Ожидается, что апрельские миссии “Союз” и “Crew Dragon” будут иметь приоритет перед испытательным полетом Starliner. Но НАСА очень хочет, чтобы Starliner полетел на космическую станцию, что предоставит агентству независимых американских поставщиков услуг, способных доставлять экипажи в лабораторию орбитальных исследований, и ослабит зависимость НАСА от российских миссий “Союз” в отношении услуг по транспортировке экипажей.

Пока Starliner не заработает, “Союз” будет резервной копией для НАСА, которая сможет получить доступ к экипажу космической станции. НАСА завершает сделку по обеспечению места на космическом корабле «Союз», который будет запущен в апреле и вернется на Землю этой осенью.

В долгосрочной перспективе НАСА хочет продолжить полеты астронавтов в рамках миссий «Союз» в рамках неденежного соглашения с российским космическим агентством Роскосмос. В рамках такой договоренности НАСА предоставит российским астронавтам места на борту американского космического корабля для полета на космическую станцию. Соглашение о совместном использовании мест гарантирует, что американский астронавт и российский астронавт всегда будут находиться на космической станции для работы с критически важными системами, даже если Crew Dragon, Starliner или Союз будут отключены или столкнутся с задержками.

Starliner будет запущен на борту ракеты United Launch Alliance Atlas 5 с мыса Канаверал. График запуска ULA после апреля был запланирован с тремя миссиями для Космических сил США, с запланированным запуском, который начнется в мае с помощью армейского спутника раннего предупреждения SBIRS GEO.

На середину года и август запланирован полет по программе испытаний военного космоса и запуск двух спутников космического мониторинга. В сентябре компания Boeing зарезервировала место для предстоящего испытательного полета Starliner – первого с космонавтами – и у НАСА есть специальный зонд для астероидов, который будет запущен в рамках миссии Atlas 5 в октябре.

Что-то должно измениться, начнется ли второй орбитальный полет Starliner позже этой весной, и было не сразу ясно, когда Boeing, ULA и НАСА могут найти пусковой люк для миссии OFT-2.

«Сейчас очень напряженные временные рамки на космической станции с миссией« Союз », затем с экипажем-2, а затем это напряженное время в бегах, поэтому мы работаем вместе с Boeing, чтобы узнать, когда будет этот запуск. стоять в стороне, чтобы узнать больше. «О событиях, касающихся точной даты этого полета».

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