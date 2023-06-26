Следующий рубеж в поисках драгоценных металлов Земли

Медь используется в электромобилях, медь для электросетей, медь для солнечных батарей и внутренних деталей генераторов, а также медь для длинных и толстых кабелей, которые питаются от ветряных турбин. Почти все восходит к красному металлу.

Тем не менее, медь всегда была второстепенной, когда речь шла о том, что находится под водой, по нескольким причинам.

Во-первых, мы довольно хорошо извлекаем медь из земли, поэтому до недавнего времени немногие геологи серьезно рассматривали идею «медного пика», где мы достигаем пределов того, что мы можем или хотим удалить. с поверхности.

Во-вторых, несмотря на то, что в этих полиметаллических конкрециях много меди (на самом деле около 230 миллионов тонн меди в зоне Кларион-Клиппертон достаточно, чтобы обеспечить весь мир снабжением в течение десятилетия), цифры не так уж меняют правила игры. что касается кобальта или никеля.

Отчасти, однако, это связано с тем, что самые богатые запасы меди на самом деле находятся в другом месте: в останках черных курильщиков, жерлах, где богатая химическими веществами вода, нагретая вулканическим извержением, стекает с морского дна вдоль затопленных горных хребтов, подобных средней Атлантике. край.

Если вы откажетесь от одного из этих черных курильщиков, вы найдете всевозможные материалы: железо, цинк, селен и кристаллическую руду, называемую халькопиритом, которая может содержать до 20 слитков меди.

Как только черный дым становится неактивным и разрушается, что происходит через несколько тысяч лет, он оставляет после себя одни из самых богатых медных руд в мире.

Хотя у нас есть довольно точное представление о том, сколько полиметаллических конкреций, вероятно, находится на морском дне, никто не имеет ни малейшего представления о том, сколько из этих якобы массивных сульфидов находится на морском дне.

Были предприняты попытки экстраполировать их количество, основываясь на количестве черных курильщиков, которых вы обычно находите вверх и вниз по холмам посреди океана, и это не особенно обнадеживает. Одна из оценок в этом направлении предполагала, что все мегасульфиды на морском дне дадут примерно 30 миллионов тонн меди и цинка.

Но что, если они ошибаются? Что, если они недооценивают распространенность этих сайтов не просто немного, а из-за множества осложнений?

в поисках сокровищ

В конце концов, именно поэтому Брэм и его команда отправляются в середину океана, чтобы исследовать горные хребты, на которые не обращает внимания большинство геологов.

Они привезли с собой массивную глубоководную буровую установку, которая является одной из немногих буровых установок в мире, способных выдерживать нагрузку и нагрузку при работе на глубине 3000 метров ниже уровня моря. В течение месяца он глубоко копал морское дно, собирая необычно длинные керны горных пород и помогая в проведении сейсморазведки холмов. По словам Брэма, первые результаты были «довольно поразительными».

«Количество месторождений полезных ископаемых там поразительно. Я думаю, это полностью изменит наше представление о том, сколько меди находится на морском дне».

Поскольку на момент написания статьи исследования все еще продолжались, еще слишком рано говорить, где именно это оставляет наши оценки.

ресурсы океанского дна. Но учитывая, что этот крошечный участок под Саргассовым морем — район, исключенный из этих традиционных оценок ресурсов меди на морском дне — содержит десятки миллионов тонн руды, он, вероятно, далеко.

«Вы можете легко увидеть в 20, 30, 40 раз больше этих оценок», — говорит Брэм.

Это может означать более 1 миллиарда тонн глубоководных ресурсов меди — ошеломляющее количество, намного больше, чем все наши наземные запасы. Определенно достаточно, чтобы снабжать весь мир медью в течение многих десятилетий.

Что, конечно, вызывает вопрос: а смысл?

Путешествие к новым рубежам

Конференц-центр, где проводятся заседания Международного органа по морскому дну (ISA), немного напоминает декорации фильма о Джеймсе Бонде эпохи Роджера Мура. Есть ряд телефонных будок, из которых Бонд тайно перезванивает в Лондон, прежде чем столкнуться с приспешниками Блофельда. Есть оконное стекло, которое только и ждет, чтобы его разбили, чтобы сбежать на катере из Кингстон-Бей.

Обои светятся, стулья выглядят как музейные экспонаты 60-х или 70-х годов, а на столах в пещерообразном главном зале повсюду кнопки: для домофона, для голосования, для катапультируемых сидений?

То, что это место чем-то похоже на капсулу времени, нетронутую внешним миром в течение десятилетий, совершенно уместно, потому что то же самое можно сказать об ISA, организации Объединенных Наций, чья миссия состоит в том, чтобы управлять большинством стран мира. дно океана и определение того, кто имеет право на те полезные ископаемые, которые лежат под водой.

Правило о том, где начинается юрисдикция Международной Солнечной Администрации, довольно простое: любой участок воды в пределах 200 морских миль от берега страны считается частью «открытого моря» — региона, согласно Конвенции ООН 1982 г. Закон солнечной энергии. Море, «общее наследие человечества».

Я знаю все это, потому что, когда я пришел в библиотеку ISA, мне вручили копию из большого книжного шкафа, заполненного зеркальными копиями Конвенции.

Это делает открытое море своего рода дипломатической и экономической серой зоной, а это означает, что ничто не мешает нам использовать его в качестве огромной коллективной мусорной корзины (мы делаем) или заниматься браконьерством (мы делаем).

Итак, что происходит, когда люди начинают пытаться их майнить? Могли ли они просто отправить буровые установки и начать дробить и взрывать?

Есть ли ограничения на добычу или, как и в случае с рыбной торговлей, это по сути Дикий Запад? Эти вопросы приобретают особую остроту в наши дни, учитывая, что подводных технологий достаточно, чтобы делать эти вещи.

Долгое время глубоководная добыча считалась несбыточной мечтой. Коммерческий костюм еще не доказан, но никто не сомневается, что это можно сделать физически.

На самом деле, многие задаются вопросом, действительно ли некоторые из наиболее скрытных и ориентированных на ресурсы стран, таких как Китай и Россия, действуют тихо.