Следующий шаг Маклафлина среди главных историй на пути к 24 годам — Salisbury Post

Авторы сценария Эдди Билз и Пэт Грэм.

АП спортивная книга

Евгений, ОР. — Разговор о смысле пути, который Сидни Маклафлин проделает дальше, занимает больше часа.

Да, она снизила рекорд в беге на 400 метров с барьерами почти на три четверти секунды на чемпионате мира, до невообразимой ранее отметки в 50,68 секунды. Но именно ее бег в женской эстафете 4х400 может заставить людей задуматься.

Олимпийские игры в Париже начинаются через два года и два дня после закрытия чемпионата мира в воскресенье в Юджине, штат Орегон. Она сказала, что Маклафлин 22 года, и у нее еще много работы. Но она также намекнула, что в ее будущем может быть 400 квартир, а то и 100 шлагбаумов.

Насколько далеко будет ее будущее — одно из самых интересных событий между настоящим моментом и Парижем. Несомненно то, что они могут быть лучшими конкурентами в любой дисциплине, которую вы выберете.

Маклафлин пробежал золотой круг в воскресной гонке 4×400 за 47,91 секунды — более чем на секунду быстрее, чем любой другой спринтер в гонке.

«Убери препятствия, — сказала она, — это немного проще».

Между прочим, ее 50,68 в беге с барьерами должны были быть седьмыми в регулярном забеге 400, поскольку им не нужно было преодолевать десять препятствий.

Вот еще кое-что, чего стоит ожидать от легкой атлетики до стадиона «Стад де Франс» в 2024 году:

Лайлз против Кентона

Тихий и непритязательный Аэрон Найтон против харизматичного и уверенного в себе Ноа Лайлса. Это будет соревнование на 200 метров, которое может продолжаться довольно долго.

На одной дорожке находится Найтон, 18-летний юноша из Флориды, который мог бы стать выдающимся футболистом, но выбрал трассу. Он предпочитает говорить на нервах.

В другом месте находится двукратный чемпион мира на 200 м Ноа Лайлс, 25-летний уроженец Вирджинии из Флориды, который публично занимался проблемами психического здоровья и только что побил американский рекорд. Он не боится мутить воду, на что он указал Найтону после того, как ударил его по горожанам.

У них обоих есть скорость, чтобы стать следующей большой звездой на американской трассе.

«Ной Лайлз сказал мне, что я стану одним из величайших игроков в этом виде спорта, — сказал Найтон, занявший третье место в беге на 200 м. — Приятно, что это исходит от него».

Но Лайлз не спустится тихо. Он пробежал 19,31 секунды в финальном забеге на 200 м, побив один из самых священных рекордов в книгах: американский рекорд Майкла Джонсона 19,32, который держится с Олимпийских игр 1996 года.

«Нет никакого давления», сказал Лайлз. «Здесь сплошное веселье».

Ямайский спринт выигрывает

Положение на пьедестале может измениться, но место назначения медали меняется. Ямайские женщины продолжают владеть спринтами.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс возглавила кампанию по охвату островного государства более чем на 100 метров. Во главе с Шерикой Джексон и ее вторым лучшим результатом за всю историю, первая нация по скорости выиграла золото и серебро в 2000.

«Я вышел и сделал шоу», — сказал Джексон.

Ямайцы умеют это делать. Когда Усэйн Болт прокомментировал ситуацию после ЧМ-2017, внимание переключилось на женщин, которые также доминировали в эпоху до Болта, таких как Мерлин Отти и Вероника Кэмпбелл-Браун.

«Наконец-то мы получаем признание, которого заслуживаем», — сказал Фрейзер-Прайс. «Я рада, что мы можем сделать это и показать миру, как женщины, что мы сильны».

Последняя победа среди женщин последовала за победой со счетом 1-2-3 на стометровке на Олимпийских играх в Токио.

И все это пришло с Эйлин Томпсон-Херра, двукратной олимпийской чемпионкой в ​​гонках на 100 и 200 метров, после неудачной встречи. Она заняла третье место в 100 и 7 в 200.

Томпсон-Хера попытается получить пару-тройку торфяников в Париже. Мир будет ждать, останется ли 35-летний Фрейзер-Прайс еще на два года. Она выглядела так, словно ей было весело в Орегоне.

Украина

Украина привезла в Орегон 22 спортсмена и уехала с двумя медалями — серебром от прыгунья в высоту Ярославы Махочич, приехавшей вечером после того, как ее земляк по прыжкам в высоту Андрей Проценко завоевал бронзу.

Для этих спортсменов само присутствие здесь было большой победой. Переселенные из своих домов после российского вторжения в их страну, они тренировались в дальних странах, при этом им часто приходилось беспокоиться о своих семьях, которые сражались или укрывались на Украине.

Российских спортсменов на встречу не пустили. Глава мировой легкой атлетики Зепп Коэ объяснил, что нет никакой возможности оправдать разрешение спортсменам из страны-оккупанта соревноваться с украинскими спортсменами, которым пришлось рисковать своей жизнью только для того, чтобы зайти так далеко.

В лучшем случае война закончится к 2024 году. Если нет, то каждый вид спорта предъявляет требования к участию в мероприятиях, в том числе и в Олимпийских играх, но мнение МОК о том, смогут ли россияне конкурировать с Украинцы в Париже.

во всем мире

Арман Дюплантис, прыгун с шестом из Луизианы, который представляет Швецию, сказал, что почувствовал пространство между собой и перекладиной, когда он побил мировой рекорд на 6,01 метра в финальном прыжке финального соревнования, которое завершилось в воскресенье вечером на чемпионате мира в этом году.

Хердлер из Норвегии Карстен Уорхольм, чей мировой рекорд 45,94 в беге на 400 метров с барьерами не пострадал, в этом году пострадал из-за травмы и финишировал седьмым. Тем не менее, бразилец Алиссон душ Сантуш пробежал рекордное время чемпионата мира — 46,29. Американец Рэй Бенджамин также вернется в одном из самых оживленных событий шоу.