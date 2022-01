Следующий Samsung Galaxy S будет иметь функции, подобные Note

Galaxy S21 Ultra поддерживал S Pen, но не имел слота, похожего на Note. Фото : Сэм Резерфорд / Gizmodo

Мы все еще ждем полной информации о предстоящем мероприятии Samsung Unpacked, которое состоится в следующем месяце. Но есть хорошие новости для тех, кто скучает по Galaxy Note компании: Samsung только что тизерил, хотя это будет другое устройство, чем вы могли ожидать.

Президент Samsung, доктор Т. М. Ро, президент MX Business компании, написал в Пост в четверг в блоге. «Следующее поколение Galaxy S уже здесь, объединяя лучшие возможности Samsung Galaxy в одном совершенном устройстве».

Samsung выпустила Galaxy Note в 2011 году с большой помпой. 5,3-дюймовый экран был одним из самых больших, которые можно было иметь в то время. Несмотря на то, что размер экрана флагманских телефонов увеличился, Note оказался самым премиальным устройством в линейке смартфонов Samsung, при этом компания сохранила самые премиальные характеристики и функции устройства Note. (Давайте не будем забывать Батареи взрываются, очень.)

Теперь Samsung передает эстафету Samsung Galaxy S22 Ultra, о котором Ро упомянул в конце своего тизера Unpacked: «Приготовьтесь к лучшему опыту Ultra».

Это было слух Что будет делать Самсунг? Заменять Ultra Edition линейки Galaxy S с устройством, похожим на Note, со слотом для S Pen. Вы можете купить Samsung Galaxy S21 Ultra сейчас и получить такую ​​​​функциональность S Pen, но стилус некуда прикрепить, не вкладывая средства в тяжелую сумку.

But the S Pen isn’t the only part of the Note that people liked. It often had the best cameras of any Samsung phone, plus a beefy processor and plenty of space for documents and photos. The Note was positioned as a phone for power users. It makes sense that the Galaxy S22 Ultra (which is what we expect it to be called) would take its place, where Samsung can consolidate its supply chain while also enticing you to pay a little bit extra for better hardware.

Samsung offered a few hints at some of the features to expect from the Ultra. There’s a mention of owning “the night” to take “the best and brightest photos,” which seems to suggest a larger image sensor for capturing light. There’s a promise you’ll “dominate the day with power,” which sounds like there’s a big battery stuffed inside. This will also be the “smartest” Galaxy experience, which makes me believe it has something to do with Matter—maybe something akin to Samsung’s recently announced Home Hub.

Все это совпадает с тем, что просочилось о Galaxy S22 Ultra. Утечки указывают на то, что Ultra включится Интересный набор камер. Он состоит из 108-мегапиксельной широкоугольной основной камеры, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, 10-мегапиксельного телеобъектива с 10-кратным зумом и второго 10-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным зумом. Другие неподтвержденные характеристики включают 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти и не менее 512 ГБ встроенной памяти. Скорее всего, он будет работать на новом чипе Snapdragon 8 Gen 1.

21 января Samsung открывает бронирование на любой новый Note-подобный Ultra, прежде чем будут объявлены какие-либо дополнительные подробности. Если вы чувствуете себя смелым, вы также можете заказать свой следующий планшет Samsung. Оба будут доступны для бронирования на веб-сайте Samsung с завтрашнего дня.