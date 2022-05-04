Словакия и Венгрия отвергают санкции ЕС и России, больше деловых новостей

Словакия и Венгрия отвергают санкции ЕС и России

Словакия и Венгрия заявляют, что не поддержат санкции против российской энергетики, которые готовит Евросоюз из-за войны на Украине. Во вторник штаты заявили, что они слишком зависят от этих поставок, и немедленных альтернатив нет.

Еврокомиссия подготовила новые предложения по введению санкций, которые могут включать временное эмбарго на российскую нефть. 27 государств-членов, вероятно, начнут обсуждение в среду.

Несмотря на скандал вокруг новых энергетических санкций, президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал «сломать российскую военную машину», уведя страны от поставок российского природного газа. Он посетил строящиеся в Греции объекты СПГ с руководителями Греции, Болгарии, Северной Македонии и Сербии.

Продажи Starbucks подскочили, прибыль выросла на 2% за квартал

Продажи Starbucks подскочили до рекордного уровня во втором квартале финансового года, но ее прибыль пострадала от роста затрат на рабочую силу и комплектующие.

Компания Seattle Coffee Company, которая в прошлом месяце приветствовала возвращение бывшего генерального директора Говарда Шульца в качестве временного руководителя, заявила, что выручка выросла на 15% до рекордных 7,6 млрд долларов за 13-недельный квартал, закончившийся 3 апреля.

Но чистая прибыль выросла всего на 2%.

Продажи в магазинах Starbucks выросли на 7% во всем мире, несмотря на падение продаж в Китае на 23% из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Рекордная прибыль BP вызвала призыв к введению нового налога на прибыль

BP сообщила о самой высокой квартальной прибыли более чем за десять лет благодаря более высоким ценам на нефть и газ.

Отчет о прибылях и убытках во вторник возобновил призывы к правительству Великобритании ввести налог на непредвиденную прибыль энергетических компаний, чтобы помочь семьям, борющимся с растущими счетами за электроэнергию.

Британский энергетический гигант заявил, что основные доходы удвоились за первые три месяца года до 6,2 млрд долларов. Это составляет чистый убыток в размере 23 миллиардов долларов с учетом списания его доли в нефтедобывающей компании «Роснефть» из-за войны на Украине.

Оппозиционные партии призывают правительство Великобритании обложить налогом неожиданно высокодоходные энергетические компании, чтобы помочь людям, борющимся за выживание.

Airbnb сокращает убытки по мере роста выручки

Airbnb получает импульс от восстановления путешествий. Во вторник компания по бронированию жилья заявила, что в первом квартале она потеряла 19 миллионов долларов, но это намного лучше, чем убыток в 1,2 миллиарда долларов, который она понесла в том же квартале прошлого года.

Airbnb сообщает, что заказы выросли, а выручка почти удвоилась по сравнению с 2021 годом и составила 1,51 миллиарда долларов. Убыток оказался меньше, чем ожидали аналитики, а выручка оказалась немного выше ожиданий Уолл-стрит.

Компания ожидает, что средние ставки во втором квартале не изменятся по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, согласно опросу, проведенному FactSet, ожидается, что выручка составит от 2,03 до 2,13 млрд долларов, что выше, чем ожидалось аналитиками в 1,96 млрд долларов.

Airbnb заявила, что возможность будущих вспышек нового коронавируса, войны в Украине и инфляции представляют риски для ее бизнеса.

Убыток, о котором сообщила Airbnb, был лишь небольшой частью убытка в размере 1,17 миллиарда долларов, который он понес в предыдущем году, когда он получил 782 миллиона долларов в виде списания кредитов и офисных помещений в Сан-Франциско.

— Дэйв Флейснер