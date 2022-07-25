Словакия может рассмотреть вопрос о передаче Украине военных самолетов российского производства

Словакия уже провела переговоры с союзниками по НАТО Чехией и Польшей о наблюдении за воздушным пространством Словакии с начала сентября.
«Решение еще не принято, дискуссий пока нет, и мы готовы обсудить это позже», — сказал Над.
Уоллес сказал, что Великобритания сейчас не рассматривает возможность передачи Украине военных самолетов, но предложит Словакии истребители для охраны ее воздушного пространства.
С тех пор, как 24 февраля началось вторжение, Украина призвала западных союзников предоставить ей боевые самолеты, чтобы бросить вызов господству России в воздухе.
Однако Соединенные Штаты и их союзники неохотно предоставляют Украине запрошенные истребители, опасаясь, что это вызовет эскалацию реакции Москвы, которая предупредила НАТО, что предоставление Украине истребителей может быть равносильно присоединению к конфликту.
Над сказал, что предоставление боевых самолетов Украине потребует более широкого обсуждения с союзниками последствий такой поставки.
«Но политически, да, я могу вам сказать, что есть положительное отношение к помощи украинцам с Ми-29».
Словакия подписала соглашение о покупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72 для замены МиГ-29, но начало поставок отложено на два года до 2024 года.
Словакия поставляет Украине тяжелое вооружение с начала войны. Его пожертвования включают советскую систему ПВО С-300, военные вертолеты и тысячи реактивных систем залпового огня «Град». Словакия также продавала самоходные гаубицы Украине.
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