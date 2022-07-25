Словакия может рассмотреть вопрос о передаче Украине военных самолетов российского производства

Прокомментируйте эту историю Приостановка

В понедельник министр обороны Словакии заявил, что Словакия может рассмотреть вопрос о передаче Украине своего парка боевых самолетов МиГ советской эпохи. Стоя рядом со своим британским коллегой Беном Уоллесом, министр обороны Словакии Ярослав Над сказал, что «мы можем обсудить будущее» 11 боевых самолетов МиГ-29 его страны после того, как они «вероятно» были остановлены к концу августа.

Словакия уже провела переговоры с союзниками по НАТО Чехией и Польшей о наблюдении за воздушным пространством Словакии с начала сентября.

«Решение еще не принято, дискуссий пока нет, и мы готовы обсудить это позже», — сказал Над.

Уоллес сказал, что Великобритания сейчас не рассматривает возможность передачи Украине военных самолетов, но предложит Словакии истребители для охраны ее воздушного пространства.

С тех пор, как 24 февраля началось вторжение, Украина призвала западных союзников предоставить ей боевые самолеты, чтобы бросить вызов господству России в воздухе.

Однако Соединенные Штаты и их союзники неохотно предоставляют Украине запрошенные истребители, опасаясь, что это вызовет эскалацию реакции Москвы, которая предупредила НАТО, что предоставление Украине истребителей может быть равносильно присоединению к конфликту.

Над сказал, что предоставление боевых самолетов Украине потребует более широкого обсуждения с союзниками последствий такой поставки.

«Но политически, да, я могу вам сказать, что есть положительное отношение к помощи украинцам с Ми-29».

Словакия подписала соглашение о покупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72 для замены МиГ-29, но начало поставок отложено на два года до 2024 года.

Словакия поставляет Украине тяжелое вооружение с начала войны. Его пожертвования включают советскую систему ПВО С-300, военные вертолеты и тысячи реактивных систем залпового огня «Град». Словакия также продавала самоходные гаубицы Украине. READ Пентагон: российское развертывание крупнейшее со времен холодной войны