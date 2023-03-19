Словакия согласилась предоставить Украине парк советских боевых самолетов

Правительство Словакии в пятницу утвердило план передачи Украине своего флота из 13 истребителей МиГ-29 советской эпохи, став вторым членом НАТО, отреагировавшим на призывы украинского правительства предоставить военные самолеты для защиты от российского вторжения. пресс-конференция, на которой он заявил, что его правительство находится «на правильной стороне истории». Ранее Хегер написал в Твиттере, что военная помощь имеет ключевое значение для обеспечения того, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России.В четверг Польша объявила, что предоставит Украине около 12 МиГ-29, начиная с четырех, которые, как ожидается, будут доставлены в ближайшие дни. Польша и Словакия ранее заявляли, что готовы принять запросы Украины на военные самолеты, но только в рамках более широкой международной коалиции. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обещанные самолеты являются еще одним примером того, как члены НАТО повышают уровень своего прямого участия. «Конечно, доставка техники никак не повлияет на исход спецоперации, но может принести больше бед Украине и украинскому народу», — сказал Песков во время селекторного совещания с журналистами. Министр обороны Ярослав Над заявил о 200 млн евро (213 млн долларов) от Евросоюза в качестве компенсации и 700 млн евро (745 млн долларов) от США в обмен на поставку Украине МиГ-29. Он неоднократно просил западные страны предоставить истребители, но союзники по НАТО откладывали это, ссылаясь на обеспокоенность по поводу эскалации альянса в ответ на заявление Польши в четверг.Белый дом заявил, что шаг Варшавы не повлияет на президента Джо Байдена, который сопротивлялся призывам. поставлять Украине американские F-16, а разъяснять свою позицию должны другие страны. Зеленский напрямую обратился к Хегеру с просьбой получить самолеты на саммите ЕС в Брюсселе в прошлом месяце, а летом Словакия остановила МиГи из-за нехватки запасных частей и опыта, чтобы помочь обслуживать их после того, как российские техники вернутся домой. Из-за отсутствия собственных самолетов члены НАТО Польша и Чехия вмешались для наблюдения за воздушным пространством Словакии. До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина имела десятки МиГ-29, доставшихся ей в 1991 году в наследство от Федерации, но неясно, сколько из них остается на вооружении после более чем года боевых действий. Правительство Словакии, принявшее решение подписать двустороннее авиационное соглашение с Украиной, имеет лишь ограниченные полномочия после того, как в декабре был вынесен вотум недоверия альянсу. Правительство сформировано после выборов 2020 года в стране, а следующие выборы назначены на сентябрь, и оппозиция имеет хорошие шансы на победу. Среди его лидеров — бывший премьер-министр-популист Роберт Фицо, который выступает против военной поддержки Украины и санкций ЕС в отношении России, заявил, что у правительства Словакии нет мандата на поставку истребителей в Украину, а Словакия подписала соглашение о покупке 14 американских F-16 Block. 70/72 реактивный истребитель, но поставка перенесена на два года, до начала 2024 года.

Правительство Словакии в пятницу утвердило план передачи Украине своего флота из 13 истребителей МиГ-29 советской эпохи, став вторым членом НАТО, принявшим во внимание просьбы украинского правительства о предоставлении военных самолетов для защиты от российского вторжения. Премьер-министр Эдуард Хегер заявил во время пресс-конференции, объявив о решении, что его правительство находится «на правильной стороне истории». Ранее Хегер написал в Твиттере, что военная помощь является ключом к тому, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России. В четверг Польша объявила, что передаст Украине около дюжины МиГ-29, начиная с четырех, которые, как ожидается, будут доставлены в ближайшие дни. Польша и Словакия ранее заявляли о своей готовности удовлетворить запросы Украины на военные самолеты, но только в рамках более широкого международного альянса. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обещанные самолеты являются еще одним примером того, как члены НАТО «повышают уровень своего непосредственного участия в конфликте». «Конечно, доставка техники никак не повлияет на исход спецоперации, но может принести больше бед Украине и украинскому народу», — сказал Песков в ходе селекторного совещания с журналистами. Министр обороны Ярослав Над заявил, что Словакия получит 200 миллионов евро (213 миллионов долларов) от Европейского Союза в качестве компенсации и 700 миллионов евро (745 миллионов долларов) неуказанного оружия от Соединенных Штатов в обмен на поставку своего парка МиГ-29 в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западные страны предоставить истребители, но союзники по НАТО воздерживались от этого, ссылаясь на обеспокоенность возрастающей ролью альянса в войне. В ответ на заявление Польши в четверг Белый дом заявил, что действия Варшавы не повлияют на президента Джо Байдена, который сопротивляется призывам предоставить Украине американские F-16, и что другие страны должны объяснить свою позицию. READ Замминистра иностранных дел России заявил, что страны Запада стремятся к эскалации украинского кризиса Зеленский прямо обратился к Хегеру с просьбой получить самолеты на саммите ЕС в Брюсселе в прошлом месяце. Словакия остановила МиГи летом из-за нехватки запасных частей и опыта для их обслуживания после того, как российские техники вернулись домой. Из-за отсутствия собственных самолетов члены НАТО Польша и Чехия вмешались для наблюдения за воздушным пространством Словакии. До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина имела десятки МиГ-29, доставшихся ей в наследство после распада Советского Союза в 1991 году, но неясно, сколько истребителей остается на вооружении после более чем года боевых действий. Правительство Словакии, принявшее решение подписать двустороннее соглашение с Украиной о самолетах, имеет лишь ограниченные полномочия после того, как в декабре был вынесен вотум недоверия коалиционному правительству, сформированному после выборов в стране в 2020 году. Следующие выборы назначены на сентябрь, когда оппозиция имеет хорошие шансы на победу. Среди его лидеров — бывший премьер-министр-популист Роберт Фицо, который выступает против военной поддержки Украины и санкций ЕС в отношении России и заявил, что у правительства Словакии нет мандата на поставку истребителей в Украину. Словакия подписала соглашение о покупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, но поставки были перенесены на два года, до начала 2024 года.