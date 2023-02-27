Словения отменила концерт Laibach в Украине из-за скандала

Любляна, Словения (AP) — Концерт, запланированный знаменитым словенским банком Liebach Bank в следующем месяце, был отменен после того, как группа разозлила украинцев высказываниями, истолкованными как предположение о том, что государство-клиент ведет войну за своих западных хозяев.

Знаменитая группа, известная использованием образов в стиле милитари и тоталитарной символикой, должна была выступить в столице Украины Киеве 31 марта.

Группа заявила, что концерт был призван продемонстрировать поддержку украинского народа во время войны, но организаторы заявили, что его замечания вызвали «споры» и разногласия, что вынудило его отменить.

Украинцы, похоже, возмущены заявлением Лейбаха в The Guardian, в котором война описывается как «циничная опосредованная война за геостратегические интересы мировых держав».

Словенское информационное агентство STA сообщило, что многие украинцы в Facebook сравнили заявление Либаха с российской правительственной пропагандой, которая изображает вторжение как конфликт с НАТО и превращение Украины в марионеточное государство Запада.

«Хотя команда продемонстрировала поддержку Украины и украинцев и осудила российский режим, большая часть аудитории выступила категорически против визита Лейбаха», — говорится в сообщении Bill Eatage Music Hall в Facebook поздно вечером в воскресенье.

«Чтобы не допустить ненужного разделения украинцев на разные лагеря и устранить причины разногласий, мы приняли решение отменить концерт Laibach в Bel-Etage», — говорится в сообщении.

Либач сообщил STA в понедельник, что их «категорически просили заявить, что все русские плохие и что все русское искусство ничего не стоит, на что они, конечно же, не согласились».

Группа ранее обратилась к этому вопросу в Facebook, заявив: «Всем, кто сомневается в наших взглядах, давайте еще раз проясним, что Россия является главным агрессором в этом столкновении деструктивных политических и геостратегических интересов».

«Не заблуждайтесь — мы любим русскую литературу, музыку и искусство», — сказал Либах в посте на прошлой неделе. «Но в этой бессмысленной войне между Россией и Украиной мы искренне на стороне Украины и ее народа, который — как в древней библейской истории о Давиде и Голиафе — достойно сражается против более сильного врага».

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