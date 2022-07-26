Сложные отношения Дианы Кеннеди с мексиканской кухней

Опустившись в унылое кожаное кресло в отеле «Эмма» в Сан-Антонио, Диана Кеннеди склонилась над своим стаканом виски и сказала мне, что истинный враг любого писателя — посредственность.

Это было в 2019 году, когда ей было 96 лет, и десятилетия глубоких кулинарных исследований сделали ее ведущим специалистом по мексиканской кухне для британских и американских домашних поваров — несмотря на то, что она была белой женщиной британского происхождения, и из-за этого. Я подумал в тот момент, когда друзья это подтвердили Она умерла в воскресеньев своем доме в Мичоакане, Мексика.

Я встретил миссис Кеннеди на 2-х дневная ухабистая дорога От этого дома в сельской местности на западе Мексики до Техасского университета в Сан-Антонио, примерно в 800 милях к северу. К тому времени я следовала многим ее рецептам и знала ее голос на странице — уверенный, тщательный и точный.