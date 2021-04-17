Служба безопасности РФ ненадолго задержала украинского дипломата

МОСКВА (Рейтер). В субботу министерство иностранных дел Украины заявило, что Федеральная служба безопасности России ненадолго задержала украинского дипломата в Санкт-Петербурге в связи с последней эскалацией напряженности между двумя соседними странами.

Ранее агентство Интерфакс сообщало, что Федеральная служба безопасности сообщила, что Александр Сусунюк был задержан при попытке получить секретную информацию из баз данных российских правоохранительных органов во время встречи с гражданином России.

Федеральная служба безопасности заявила: «Эта деятельность несовместима со статусом дипломатического служащего и враждебна Российской Федерации. С иностранным дипломатом будут обращаться в соответствии с международным правом».

В МИД Украины заявили, что Сусунюк находился под стражей несколько часов, но сейчас вернулся в консульство страны в Санкт-Петербурге.

Напряженность между Москвой и Киевом обострилась на фоне наращивания российских войск вдоль границы и столкновений на востоке Украины между армией и промосковскими сепаратистами.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу настаивал на мирных переговорах.

В МИД Украины об аресте Сусунюка заявили: «Украинская сторона в ближайшее время решит, как реагировать на эту провокацию с учетом сложившейся практики».

(Обложка с Полиной Девитт в Москве и Натальей Зиниц в Киеве; редакция Марка Генриха и Марка Поттера)