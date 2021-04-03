Слухи о новом iPhone SE утверждают, что в следующем году выйдет модель 5G

картина : Кейтлин МакГарри / Gizmodo

Слухи о следующей модели любимого компактного смартфона Apple уже ходят, хотя может пройти больше года, прежде чем мы ее увидим.

Аналитика Росс Янг направили в Твиттер 1 апреля – скепсис и т. Д. – следующий iPhone SE в 2022 году выйдет с тем же форм-фактором 4,7 дюйма, что и нынешний SE. Эта обновленная модель Молодые книги, также могут быть укомплектованы s уб-6 Контрастность 5 ГГц вместо поддержки всех диапазонов, включая Сверхбыстрый спектр миллиметровых волн . Янг также упомянул, что слышал о 6,1-дюймовой модели с «дыркой, а не дырой», которая может быть выпущена в 2023 году.

Отчасти в этом есть ирония с предыдущим отчетом надежного аналитика Apple Минг-Чи Куо в прошлом месяце. Цитата из отчета Kuo Supply Chain Report, 9to5Mac Я упоминал, что Куо тоже ожидает, что подключение 5G появится на модели iPhone SE 2022 года. Куо также сказал, что он ожидает, что модель 2022 года будет иметь 4,7-дюймовый дизайн, но с модернизированным процессором.

Самым интересным среди этих слухов является то, что Apple, возможно, планирует отказаться от форм-фактора SE, чтобы получить экран большего размера. Неясно, будет ли SE иметь тот же размер с более тонкими лицевыми панелями или Apple увеличит размер SE (последнее будет плохой новостью для небольшой горстки среди нас).

Поскольку, по-видимому, прошло больше года с тех пор, как мы получили новый iPhone SE – согласно отчетам, новый выпуск ожидается в 2022 году – у слухов SE еще достаточно времени, чтобы вызвать шумиху о более новом и более мощном устройстве. Но выглядит интересно.