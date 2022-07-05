Слух: Возможные отсылки к Mario Kart Tour для ПК найдены в деталях Datamined

Ну, возьмите себе кучу соли, все. Маленькие детали, которые Просто достаточно разумно Дело в том, что в ближайшем будущем игра Nintendo может появиться на ПК.

Согласно подробной информации из последнего обновления бесплатного мобильного райдера Марио Карт ТурNintendo не только добавила поддержку мыши, но и добавила несколько отсылок к коду «оригинальной симуляции», которую порт ПК мог — дублировать, мог — Будьте в работе.

Как отмечает MondoMega в РЕСТЕРА (Спасибо, Мои новости Nintendo), информация, как сообщается, была найдена сообществом Mario Kart Tour Discord. Обновления, внесенные в мобильный адрес, стали источником многих передовых приложений. Утечка деталей с годами.

Хотя поддержка мыши может быть остаточным инструментом разработчика, который никогда не будет открыт для публики, или даже опцией доступности, ссылки на эмуляторы, вероятно, предполагают, что игра включена в Google Play Игры Программное обеспечение для ПК (которое перенесет некоторые мобильные игры Google Play на ПК) или может работать в Windows 11 в будущем.

Чтобы было ясно, мы находимся в области спекуляций здесь. как таковой Встроить твит В Твиттере это также может быть результатом переключения Nintendo между версиями игрового движка:

2/2, так как его можно связать только с версиями Nintendo Upgrade для консолей. В коде игры также есть новые функции, связанные с поиском «RaceGhost_SearchGhosts». Может ли это означать, что мы наконец-то можем отображать повторы гонок? #МариоКартТур pic.twitter.com/XRCJFQV66K — Марио Карт (тур) новости (kart_tour) 4 июля 2022 г.

Значит ли это, что Mario Kart Tour обязательно выйдет на ПК? Нет, возможно, но точно нигде не подтверждено. это значит Марио Карт 8 Делюкс Скоро ли он будет официально запущен на ближайшем к вам ПК? количество. нет нет нет. Одна из вечнозеленых жемчужин Nintendo, MK8D была основным продуктом игровых чартов через пять лет после своего выпуска — более восьми, если считать оригинальную нероскошную версию Wii U.

Тем не менее, Nintendo неоднократно заявляла, что стремится привлечь внимание к своему оборудованию и консольным играм, подключая более широкую аудиторию к Nintendo IP через мобильные устройства. С появлением трасс Mario Kart Tour в Карта курса Mario Kart 8 Deluxe BoosterКажется, что в этой стратегии нет никаких изменений, и, безусловно, есть логика в распространении этой конкретной игры на мир ПК.

Точно так же опыт MK Tour, построенный в основном на игровом процессе с вертикальным экраном, можно перенести на монитор и мышь, но увидеть официальную версию программного обеспечения Nintendo на ПК в 21 веке было бы еще более странно.

Вы играете в MK Tour на ПК? Дайте нам знать, если вы остановились у мобильного Mazza-K на своем могучем экскаваторе. Да вы нас слышали. Мазза-К.