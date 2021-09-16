Слух: инсайдер говорит, что N64 скоро перейдет в режим онлайн и предложит более дорогой уровень подписки.

Несколько недель назад известный инсайдер NateDrake рассказал в своем подкасте, как Game Boy и Jim Games Color Boy Он должен появиться в сервисе Nintendo Switch Online в ближайшем будущем.

К этому добавлен Eurogamer, что указывает на то, как “Другие ретро-платформы«Это также вероятно появится. Хотя системы не упоминались, в частности, тот же инсайдер теперь говорит, что одной из этих других платформ является Nintendo 64. Вот что он сказал на Последний выпуск его подкаста:

«Eurogamer пошел еще дальше, отметив, что в будущем к Nintendo Switch Online будут добавлены дополнительные платформы. Сегодня я хотел бы добавить к этому, да – эта информация точна и одна из платформ, которая появится в Nintendo Switch Online в будущем станет революцией для Nintendo 64 ».

В то время как остальная часть обсуждения N64, поступающего в NSO, по большей части является спекулятивной, Нейт, похоже, полагает, что Nintendo будет использовать это поколение игр для введения новой ценовой категории Switch Online. Другими словами, можно ожидать, что вы заплатите больше за доступ к этим играм – членство примерно оценивается примерно на 5-15 долларов больше в год.

«Я собираюсь предложить, что когда Nintendo 64 появится в Nintendo Switch Online, она будет иметь более высокую цену – премиум-версию Nintendo Switch Online, если хотите».

«Я не думаю, что они собираются попытаться удвоить цену … Я собирался выдать 30 долларов в год, 35 долларов – максимум, больше, чем, я думаю, Nintendo действительно продвинет».

Еще больше инсайдерских предположений, и его соведущий “MVG” затрагивает тему “Слона в комнате”, являющейся игровой библиотекой Rare (например, Золотые глаза 007) И лицензия и даже правда Супер Марио 64 Он был выпущен совсем недавно как часть Супер Марио 3D Все Звезды Коллекция.

Хотя инсайдеры «уверены», что N64 в конечном итоге появится в NSO, он не совсем уверен, когда он появится:

“Я бы дал очень реалистичную возможность того, что это произойдет в текущем финансовом году … но это предположение. Я имею в виду, это предположение, но вы знаете, мы узнаем, как мы сказали, сентябрь – месяц раскрытия, годовщина самой платформы, поэтому, надеюсь, в этом месяце у нас будут какие-то новости о Nintendo Switch Online, но нет правила что это должно произойти в этом месяце “.

Однако основное внимание здесь уделяется тому, что игры для Nintendo 64, очевидно, поступают в онлайн-сервис Nintendo. Если бы это произошло, какую классику этой эпохи вы бы хотели увидеть снова? Расскажите нам ниже.