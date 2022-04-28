Слух: начинают просачиваться игры для PS Plus Premium, PS1, PS2 и PSP

Обновлять: Оригиналы названия для PS1 Мистер Дриллер Теперь это тоже обнаружено. Это означает, что у нас в руках три титула Namco, что, возможно, не было совпадением. Можем ли мы иметь Теккен 3 следующий, пожалуйста?

Мы продолжим обновлять эту статью по мере утечки новых игр, что на данный момент кажется неизбежным.

Оригинальная история: с приходом PlayStation Плюс ПремиумПодписчики получат доступ к большому каталогу игр для PS1, PS2, PSP и PS3, во все из которых можно будет играть на PS5 и PS4. Единственная проблема заключается в том, что на момент написания мы не знали, какие игры будут включены. Sony заявила, что выбор будет состоять из «классика‘, но кроме этого, ваша догадка так же хороша, как и наша.

Однако вот в чем дело: игры PS Plus Premium, похоже, начинают просачиваться через PS Store. Как указано в реддитНа Sony Storefront появились два игровых актива: Теккен 2 (ПС1) и Ридж Рейсер 2 (ПСП). Ничего себе, две полноценные игры из Promised 340 — но вы должны представить, что это только начало.

Возможно, мы находимся на пути к большой утечке, которая должна показать, насколько медленно Sony объявляет о своих планах по обновленной службе подписки, которая должна быть запущена менее чем через два месяца.

Какие игры для PS1, PS2, PSP и PS3 вы хотите смотреть в премиум-версии? Не стесняйтесь составлять огромный список в разделе комментариев ниже.