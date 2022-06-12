Слух: на консолях может появиться больше популярных игр

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лидер Последний твит Это все подтверждает Что-нибудь Это происходит с серией Persona. Сегодня утром сказали «P3R5ON4». Теперь не нужно быть гением, чтобы определить, что здесь дразнят: Персона 3 ФЭСИ Персона 4 ЗолотаяИ Персона 5 Королевская Предположительно, он появится на большем количестве платформ. Учитывая время и предыдущую эксклюзивность PlayStation, мы рискнем и предположим, что это будет объявлено для платформ Xbox.

Тем не менее, это может быть большой интерес и для игроков PlayStation, учитывая, что Persona 3 FES не была доступна для игры на PS5 или PS4 — и хотя Atlus портировала Persona 4 Golden на ПК два года назад, это все еще ограничено PS Vita. . мы ПредположительноЧто ж, если консольные порты действительно появятся, они будут запущены и на PlayStation — но в наши дни никогда не знаешь наверняка, верно? мы не будем лгать Будет Найдите порты для всех трех человек танец Развлекательные игры после этого дразнить.

возможно полезно, Персона 5 Недавно удалено из Коллекция PS Plusчто свидетельствует о наличии немного Движение, которое происходит со струной. Мы, конечно, будем держать ухо востро и сообщим вам, что на самом деле произойдет сегодня позже.