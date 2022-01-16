Слух об Overwatch 2 предупреждает о большой распродаже

новый Монитор 2 Слухи появились в Интернете, и, как и большинство из них Монитор 2 Ходят слухи, у нее нет ничего, кроме плохих новостей. Согласно обширным отчетам, Монитор 2 У него проблемы с разработкой в ​​Blizzard. Поклонники Overwatch, которые на данный момент не слишком рады сиквелу, в равной степени расстроены. На самом деле, многие фанаты выразили свое недовольство сиквелом тем, что некоторые мнения совершенно излишни. Однако такое случается, и может быть при значительном понижении рейтинга.

Согласно новым слухам, Blizzard «упрощает» различные проекты во имя совместимости с мобильными устройствами. Другими словами, продолжение не будет выглядеть хорошо. На данный момент это не подтверждено, но в твите ниже представлены изображения, показывающие, что даунгрейд действует.

Первый курс Заметьте и смотрите Игра далека от графически мощной. Однако, несмотря на то, что он не делает ставку на графическую точность, он может похвастаться отличным дизайном, который, если этот слух верен, не будет хорошо смотреться в сиквеле.

Различия в дизайне между Overwatch 1 (справа) и Overwatch 2 (слева). Ходят слухи, что они «упрощают» дизайн, потому что игра будет совместима с мобильными устройствами. pic.twitter.com/UZN0H7lnvN — Пиксель (Гэп) (BixelsWixels) 9 января 2022 г.

На момент публикации Blizzard не прокомментировала этот слух и сделанные в нем обвинения в каком-либо качестве. Если это изменится, мы сообщим вам, что он хочет сказать.

Монитор 2 В разработке для Nintendo Switch, ПК, PS4 и Xbox One. На данный момент ничего не известно о том, что игра выйдет на PS5, Xbox Series S и Xbox Series X. Однако, учитывая время, когда игра будет выпущена — а это будет нескоро — можно с уверенностью предположить, что она появится на этих консолях. . На самом деле, если какие-то платформы и следует пропустить, так это PS4, Xbox One и особенно Nintendo Switch. Однако, если Blizzard готовится к уменьшению графики в игре, у нее не будет проблем с запуском на этом старом оборудовании.

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