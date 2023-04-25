Слух: предстоящее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июля

На данный момент серия Galaxy S23 доступна для покупки чуть более двух месяцев, но слухи уже вызывают у людей интерес к следующим крупным выпускам Samsung.

Ожидается, что Samsung выпустит серию Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch 6 и, возможно, новые наушники в конце этого года, и теперь мы слышим, что корейский гигант может провести следующее мероприятие Unpacked в последняя неделя года, июль, что подтверждает предыдущие слухи о том, что некоторые из вышеупомянутых устройств могут дебютировать раньше.

Следующее событие Galaxy Unpacked может произойти раньше, хотя и не очень рано

Samsung обычно проводит свое второе большое мероприятие Unpacked в августе каждого года, так что это было бы заметным отступлением, хотя это может и не удивлять. С ускорением роста рынка складных смартфонов и с тем, что Google собирается выпустить свой первый складной телефон Pixel Fold, Samsung, вероятно, не захочет давать конкурентам большую передышку, чтобы они не переманили некоторых потенциальных клиентов, которые в противном случае могли бы принести Galaxy. Смартфон Z Fold или Galaxy Z Flip.

Это, конечно, все предположения, и, если быть честными, выход следующего Unpacked в конце июля будет не таким уж и ранним, поскольку он обновит дату примерно на две недели. Что касается точной даты, Samsung, как правило, анонсирует новые продукты в середине недели, поэтому любое время с 25 по 27 июля является безопасным выбором в это время.

Как всегда, мы будем следить за обновлениями и информировать наших читателей, когда узнаем больше о планах Samsung в отношении предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked и возможных сроках выпуска продуктов, которые будут объявлены на указанном мероприятии.