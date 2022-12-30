Слух: просочившиеся изображения OLED-модели Zelda: Kingdom’s Tears Switch появились в сети

Фотографии из спецвыпуска Легенда о Зельде: Слезы Королевства В сети появился OLED-прототип Nintendo Switch с изображениями платформера в стиле Zelda, набором Joy-Cons и коробкой.

Видимо нашел на китайском форуме Tieba и выложил на Известный пользователем Кейсен (Спасибо, Мои новости Nintendo), демонстрируя пару зеленых (слева) и белых (справа) контроллеров Joy-Con из игры и белые задние панели, соответствующие док-станции. Док-станция имеет аналогичную золотую маркировку с тиснением на передней стороне, а задняя часть самой консоли (черная) украшена слегка рельефными мотивами, аналогичными мотивам на Другие специальные выпуски OLED-панелей управления.

Это коробка — вы можете найти больше фотографий по ссылкам выше:

Являются ли эти фотографии поддельными или законными, в настоящее время неясно, хотя они выглядят впечатляюще реальными (и, возможно, немного скучными).

Игра запускается 12 мая 2023 года, и если это настоящий Маккой, мы предполагаем, что эта конкретная версия Switch будет запущена в это время или за несколько недель до этого.

Дыхание дикой природы Конечно, он был запущен вместе с оригинальным Switch в 2017 году, хотя пара специальных выпусков Zelda Joy-Cons была выпущена, когда Небесный меч HD Запущен в 2021 году.

Несколько дней назад появились просочившиеся маркетинговые материалы по игре. Плакат Nintendo Switch Online, что привело к предположению, что игра может включать в себя какие-то онлайн-функции или многопользовательский компонент. Однако обозначение NSO, скорее всего, связано с сохранением в облаке, так что не надейтесь.

Нравится внешний вид этого нового SKU? Хотели бы вы, чтобы была специальная версия Switch, похожая на Sheikah Slate? Дайте нам знать ниже, если вы считаете, что это законно или нет, и поделитесь своими мыслями о дизайне.