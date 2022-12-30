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Слух: просочившиеся изображения OLED-модели Zelda: Kingdom’s Tears Switch появились в сети

30 декабря, 2022
Artem Sokolov
Изображение: Нинтендо

Фотографии из спецвыпуска Легенда о Зельде: Слезы Королевства В сети появился OLED-прототип Nintendo Switch с изображениями платформера в стиле Zelda, набором Joy-Cons и коробкой.

Видимо нашел на китайском форуме Tieba и выложил на Известный пользователем Кейсен (Спасибо, Мои новости Nintendo), демонстрируя пару зеленых (слева) и белых (справа) контроллеров Joy-Con из игры и белые задние панели, соответствующие док-станции. Док-станция имеет аналогичную золотую маркировку с тиснением на передней стороне, а задняя часть самой консоли (черная) украшена слегка рельефными мотивами, аналогичными мотивам на Другие специальные выпуски OLED-панелей управления.

Это коробка — вы можете найти больше фотографий по ссылкам выше:

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