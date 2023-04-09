Слух: «Утечка» игры Persona 3 Remake быстро распространяется

Предположительноа очень Короткий геймплейный трейлер ремейка Persona 3, по слухам, появился в сети и теперь набирает заметную популярность среди таких реддитИ ТвиттерИ YouTube.

На предполагаемых кадрах видно, как член группы Юкари вызывает свою Персону, после чего ее сметает шквал магических стрел. Хотя качество видео низкое, реальные кадры выглядят так мог Будьте легитимны — по крайней мере, достаточно легитимны, чтобы вызвать все виды дискуссий в Интернете.

Это сложно, потому что, как мы все знаем, в наши дни фанаты более чем способны создавать впечатляющие анимации. Но при нынешнем положении вещей мы бы не придавали этому слишком большого значения, тем более что его там не было. истинный Доказательство того, что Persona 3 до этого момента была реальным проектом. Вполне возможно, что эта анимация была просто «слита», чтобы извлечь выгоду из всех спекуляций.

Забавно, но если это видео будет удалено — особенно на таких сайтах, как YouTube — это, вероятно, лучшее свидетельство ремейка Persona 3, которое у нас когда-либо было. Мы будем наблюдать за вещами.

Вы сами видели «диверсию»? Как вы думаете, что? Вы вообще хотели ремейк Persona 3? Загрузите эти красотки в разделе комментариев ниже.