Слух: утечка игр PS Plus произошла в октябре 2021 года, PS5 и PS4

Теперь это стало чем-то вроде рутины, не так ли? В выходные перед Sony планирует раскрыть в следующем месяце PS Подробнее Адреса веб-сайтов на французском языке Delabs Он утверждает, что у него есть сенсация. Мы думаем, что после того, как на сайте произошла утечка нескольких списков PS Plus за последние месяцы, вы можете полностью доверять этому новому прогнозу. Dealabs сообщает, что бесплатные игры для PS5 и PS4 на октябрь 2021 года:

Если вы не знаете, что такое Hell Let Loose, вот описание: «Шутер от первого лица времен Второй мировой войны с эпическими битвами на 100 игроков с пехотой, танками, артиллерией, динамически меняющейся линией фронта и уникальным ресурсом, основанным на RTS- вдохновленная описательная игра “.

в нашем районе Mortal Kombat X PS4 Обзор, мы от всей души похвалили файтинг, заключив: «История тупая и плохо написанная, но есть все варианты за пределами кампании, которые будут держать вас в курсе – независимо от того, играете ли вы с другими или в одиночку. С сотнями модов , постоянно меняющиеся Живые башни и некоторые поистине исключительные онлайн-дополнения, эта игра действительно выходит за рамки. Однако она не упускает из виду то, что также важно, используя новую систему переменных, чтобы бой был свежим, даже если вы игра только одним персонажем. Неправильные микротранзакции немного портят опыт – но до безупречной победы осталось еще несколько царапин ».

То же самое и с PGA Tour 2K21, который имеет рейтинг 7/10 в Обзор Push SquarePGA Tour 2K21 – лучший симулятор гольфа для PS4, который представляет собой настоящую эволюцию франшизы The Golf Club в целом. Несмотря на то, что он сохраняет многие функции из предыдущих частей, он предлагает намного лучше, чем когда-либо, и, наконец, включает режим карьеры, который стоит вашего времени и внимания. Здесь все еще нужно внести улучшения – лицензированные курсы не имеют характера, а визуальные эффекты статичны – но если это пятикратный выстрел, вы легко найдете правильный путь ».

Sony официально подтвердит выпуск бесплатных игр для PS5 и PS4 в октябре 2021 года в среду, 29 сентября 2021 года. Будете ли вы довольны этой линейкой PS Plus? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.