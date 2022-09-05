Слух: фильм о Марио от Illumination под названием «Super Mario Bros.» Об этом сообщает официальный сайт студии.

Помимо спорного НалитьМало что известно о художественном фильме по мотивам Марио, который Illumination выпускает вместе с Nintendo. Последние официальные новости, которые мы получили, заключались в том, что дата его выпуска была перенесена с декабря 2022 года на апрель 2023 года, что вызывает вопросы о том, как будет идти производство. В противном случае мы были в темноте, без единой шутки, чтобы поддерживать шумиху. Поскольку проект остается строго засекреченным, любая информация является золотой жилой, и теперь мы можем наконец узнать настоящее название фильма: Super Mario Bros.

Illumination Studios Paris, дочерняя компания Illumination, отвечающая за анимацию, владеет игрой Super Mario Bros. В их кошельке Официальный сайт. Впервые это обнаружил вчера Встроить твит в Твиттере, но неизвестно, как долго эта страница фактически находилась в списке. Еще одно доказательство того, что Super Mario Bros. Официальное название будет на прошлой неделе, страница предварительного заказа была запущена. Амазонка Для фильма Super Mario Bros. Игра ОНО 99 на тему «Маттел». С тех пор список был удален.

Super Mario Bros. — это также название игрового художественного фильма 90-х, и хотя на момент выхода он потерпел неудачу у критиков и с коммерческой точки зрения, он стал чем-то вроде культовой классики. Может ли Nintendo попытаться заставить нас полностью забыть об этом? Кто знает.

Хотя все улики указывают на это, мы до сих пор не знаем наверняка, будет ли Super Mario Bros. Это будет название фильма, поэтому нам придется дождаться официального подтверждения от Nintendo и/или Illumination. Надеюсь услышать что-нибудь в слух Nintendo Direct или, может быть, в Игровые призы позже в этом году.

Прибытие Super Mario Bros. В кинотеатрах Северной Америки 7 апреля 2023 года.