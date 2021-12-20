Слух: iOS 16 прекращает поддержку iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения

С началом нового года и выпуском iOS 15.2 Apple начнет внутренне сосредоточиться на следующем крупном выпуске, iOS 16. По данным iPhonesoftОсновываясь на информации, полученной от кого-то, кто запускает внутреннее семя, Apple планирует отказаться от поддержки оригинальных iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE.

Что касается iPad, iPadOS 16 несовместима с моделями iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5-го поколения) и iPad Pro 2015 года.

Конечно, ничто не является официальным, пока Apple не анонсирует iOS 16 на WWDC 2022. Однако iPhonesoft правильно сообщила матрицу устройства заранее. для iOS 13 и iOS 14. Сообщение было неверным в прошлом году, когда в нем были заявлены оригинальные iPhone 6s и SE. Вы не сможете обновлять до iOS 15. iOS 15 по-прежнему будет поддерживать все те же модели устройств, что и iOS 14.

Если предположить, что iPhonesoft прав в сегодняшних отчетах, это означает, что iOS 16 потребует чип A10 в качестве минимальной спецификации, чтобы иметь возможность получать новейшие функции.

Тем не менее, это все еще невероятно долгая жизнь для новых функций и исправлений ошибок для телефонов Apple. Предположительно вышедшие из строя iPhone 6s и iPhone SE были впервые выпущены в конце 2015 и начале 2016 года соответственно, что означает, что они получат более шести лет регулярных обновлений программного обеспечения. Последним устройством, исключенным из плана обновления программного обеспечения, является iPad mini 4, и даже этому продукту к моменту выхода iOS 16 будет больше пяти лет.

Apple также планирует продолжать поддерживать как текущую, так и предыдущие основные версии iOS с помощью критических исправлений безопасности, увеличивая срок службы старых моделей. Например, сейчас Клиенты могут выбрать до iOS 14 вместо обновления до iOS 15. Если Apple будет придерживаться своих обещаний, клиенты iPhone 6s и iPhone SE будут продолжать получать обновления безопасности iOS 15 в течение нескольких лет после выпуска iOS 16 осенью 2022 года.

Слухи все еще находятся на ранней стадии, хотя вы знаете, каких новых функций ожидать от iOS 16. Надежные слухи о грядущих функциях программного обеспечения iOS обычно начинают появляться весной.

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