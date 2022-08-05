Слух: Mario Kart 8 Deluxe Wave 2 Datamine может раскрыть будущие треки DLC

Ну, похоже, может быть еще утечка для Mario Kart 8 Deluxe — билет на бустер-тур.

После последней версии Wave 2 эксперты по данным смогли идентифицировать новые курсы с помощью «файлов предварительного просмотра музыки», включенных в последнюю версию. Обновление версии 2.1.0.

майнер данных овсяный купол Более подробная информация по этой теме в Твиттере:

Nintendo случайно оставила слишком много музыкальных превью файлов в обновлении 2.1.0, что позволило нам выбрать несколько неизданных курсов!

Что такое файл предварительного просмотра музыки? Поскольку загрузка полного музыкального файла из ПЗУ может занять некоторое время, из первых ~1 создается отдельный файл «предварительной выборки», который можно предварительно загрузить в память. Эта предварительная выборка выполняется, пока загружается полный файл.

К несчастью для Nintendo, когда они удалили все песни невыпущенных курсов из ПЗУ, они случайно оставили некоторые файлы предварительной выборки. (Хранится в отдельном месте.) Можно выбрать несколько курсов на основе их первых ~1 с музыки!

отслеживание оригинальная утечкапользователь твиттера 6564 Предоставлено краткое изложение треков, которые могут появиться волнами в будущем. Вот что может быть на подходе:

Кубок рока: Лондонское кольцо (путешествие), персиковые сады (ДС), Озеро Бо / сломанный тротуар (GBA), альпийский перевал (3ДС)

Кубок Луны: Берлин Бейуэйс (путешествие), Стадион Валуиджи / Колизей Варио (ГКН), Горы Мири (?), радужная дорога (3ДС)

Фруктовая чашка: Амстердам Дрифт (круглый), Wii, DS,?

Кубок бумеранга: Спидвей в Сингапуре (круглый), GameCube, GBA, Лаборатории Лос-Анджелеса (путешествие)

— Перьевая чашка: Круглая, Ви, закат дебри (GBA), круглый

Вишневый кубок: Бангкок Раш (круглый), GameCube, SNES, ?

Желудь чашка: Ванкувер скорость (путешествие), Клен Триуэй (Вэй),? ,?

— Кубок Spiny: Tour, GameCube, ?, Wii

Вот что он смог расшифровать pic.twitter.com/KzEdWKTaCz— Fishguy6564 (@fishguy6564) 5 августа 2022 г.

Вот видео на YouTube, если хотите послушать https://t.co/93gnG3Z36w— Fishguy6564 (@fishguy6564) 5 августа 2022 г.

Итак, вот и все — эти пути могут появляться волнами в будущем, если эти данные точны. Имейте в виду, что официального подтверждения нет и что все может измениться с настоящего момента до запуска этих будущих волн.

участие в Нинтендо Лайв на меня

Как вы относитесь к тому, что указанные выше треки появляются в абонементе на ускоренный курс? Расскажите нам ниже.